Policie zasahuje v Mnichově. Podle médií byla slyšet střelba a výbuchy

Německá policie a hasiči provádějí v Mnichově rozsáhlý zásah. Podle deníku Bild byla v severní části města slyšet střelba a výbuchy, přesné okolnosti zatím nejsou známé. Nalezeno prý bylo tělo muže a další osoba utrpěla střelná poranění. Na místo míří pyrotechnici i speciální jednotka. Policie vyzvala občany, aby se místu zásahu vyhnuli. Policejní mluvčí podle Reuters ale uvedl, že veřejnosti momentálně nehrozí žádné nebezpečí.
„Aktuálně zasahujeme spolu s hasiči v oblasti Lerchenau. Dochází k významným dopravním komplikacím. Oblasti se vyhněte a použijte objízdnou trasu,“ napsala na síti X mnichovská policie.
Nalezeno bylo tělo muže a další osoba utrpěla střelná poranění, uvedl Bild. Okolnosti incidentu dosud nejsou známy, podle listu ale vše nasvědčuje tomu, že šlo o násilný čin mezi blízkými osobami. „Pachatel pravděpodobně nastražil výbušniny v domě svých rodičů, dům zapálil a poté si vzal život,“ píše list.
Policejní mluvčí podle agentury DPA uvedl, že zásah byl vyvolán požárem rodinného domu. Nebezpečí pro veřejnost ve městě, kde se nyní konají pivní slavnosti Oktoberfest, podle něj nehrozí.
Bulvární deník Bild uvedl, že už z velké dálky je nad oblastí incidentu vidět oblak kouře.