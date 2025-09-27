SOUHRN: Zásadní události soboty 27. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 27. září 2025.
Dánsko hlásí další drony, Německo mluví o rojích
Dánsko ohlásilo další nelegální přelet jednoho nebo více neidentifikovaných dronů nad místním letištěm, tentokrát nad leteckou základnou Karup. Podle agentury AFP jde o největší vojenskou základnu v zemi. Podle spolkového ministra vnitra Alexandera Dobrindta zvýšenou přítomnost bezpilotních letounů nad svým územím pozoruje také Německo.
Řidičům se otevřely dva nové úseky D6
Řidičům se otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu D6 ve Středočeském kraji. Práce vyšly na víc než 3,8 miliardy korun bez DPH. ŘSD zároveň zprovoznilo odpočívku Kolešov se 62 místy pro nákladní auta a 107 místy pro osobní auta.
V zářijovém modelu Kantaru oslabilo SPOLU i SPD, posílili Motoristé a STAN
Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly v září, nejvíce lidí by volilo hnutí ANO – stejně jako o měsíc dříve je to 33 procent. Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar by překročilo pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny celkem sedm politických subjektů. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura pro Českou televizi.
Amazonské stromy rostou rychleji, ukázala studie. Díky oxidu uhličitému
Vědci ze šedesáti univerzit celého světa studovali výšku stromů na téměř dvou stovkách pozemků, kde mohou růst bez dalších negativních vlivů – nikdo je nekácí a jsou daleko od znečištění. Výsledky ukazují, že už nejméně třicet let se tam stromy zvětšují poměrně k tomu, jak v atmosféře přibývá oxidu uhličitého.