Souhrn dne
Evropští lídři odmítli americko-ruský plán | Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod | Jair Bolsonaro byl zatčen Zobrazit

SOUHRN: Zásadní události soboty 22. listopadu


před 8 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 22. listopadu 2025.

Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA

Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americko-ruský plán na ukončení rusko-ukrajinské války v jeho současné podobě, píše DPA. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Ukrajinská prezidentská kancelář dříve uvedla, že Kyjev nikdy nebude překážkou míru a jeho představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti. V neděli se v Ženevě setkají zástupci EU, USA a Ukrajiny.

Více k tématu
Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA
Ukrajinští vojáci blízko frontové linie u Kosťantynivky (snímek z 20. listopadu 2025)
Kontext
„Naprosto nesmyslné,“ říká k americko-ruskému plánu Zdechovský. Je realistický, míní David
Události, komentáře (22. 11. 2025)


Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod

Rusko zaútočilo v noci na sobotu na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod Orlivka v Oděské oblasti, píše Ukrajinska pravda. Moskva vyslala na Ukrajinu celkem 104 dronů, zaútočila také balistickou raketou Iskander-M. Ukrajinské protivzdušné síly odrazily útok 89 bezpilotních letounů. Počet obětí po středečním útoku na Ternopil vzrostl na 33, je mezi nimi i sedmiletá polská dívka.

Více k tématu
Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod
Následky ruského útoku na Ternopil (snímek z 21. listopadu 2025)


Hasiči dokončují likvidaci požáru haly ve Vysokém Mýtě s vysokou škodou

Hasiči dokončují likvidaci rozsáhlého požáru průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, který vypukl v noci na sobotu 22. listopadu. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem desítek až stovek milionů korun.

Více k tématu
Hasiči dokončují likvidaci požáru haly ve Vysokém Mýtě s vysokou škodou
Požár haly ve Vysokém Mýtě


Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Deklarace ze summitu lídrů skupiny G20 v Johannesburgu zdůrazňuje závažnost klimatických změn, uvedla agentura Reuters. Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, cituje agentura AP Vincenta Magwenyu, mluvčího jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.

Více k tématu
Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA
V Jihoafrické republice začíná summit G20


Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy podle zástupců tamních zdravotnických úřadů zabily 24 lidí a dalších 54 lidí, včetně dětí, zranily. Informuje o tom agentura AP. Od 10. října v Pásmu Gazy platí křehké, Spojenými státy zprostředkované příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, obě strany se však navzájem viní z jeho porušování.

Více k tématu
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí
Palestinci prohlížejí místo izraelského útoku v Gaze, 22. listopadu 2025


Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk

Brazilská policie zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara, sdělili jeho právníci agentuře Reuters. Podle agentury AP zadržení exprezidenta nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl, a podle agentury AP tak Bolsonara čekalo uvěznění.

Více k tématu
Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk
Jair Bolsonaro


Kdysi věrná Trumpova spojenkyně odchází po prezidentově kritice z Kongresu

Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámila v noci na sobotu rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od Trumpa, který ji nazval zrádkyní, uvedly agentury. Spor se týká například zveřejnění dokumentů ohledně sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Více k tématu
Kdysi věrná Trumpova spojenkyně odchází po prezidentově kritice z Kongresu
Marjorie Taylorová Greeneová


Vědci se vydali na cestu do prehistorie líbání. Má zřejmě evoluční původ

Polibkem začíná v lidském životě spousta z těch nejdůležitějších věcí – nový vztah, počínání nového života, setkávání i loučení s těmi, které milujeme nejvíc, ale třeba i politická jednání. Ale kdy a jak se líbání zrodilo? Podle nové studie se líbání vyvinulo u předků člověka přibližně před dvaceti miliony let, provozovali ho téměř jistě už neandertálci. Přesto ho dnes zná jen asi polovina kultur na Zemi.

Více k tématu
Vědci se vydali na cestu do prehistorie líbání. Má zřejmě evoluční původ
Polibek Gustáva Husáka s Leonidem Brežněvem

Výběr redakce

Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

Při srážce aut mezi Litomyšlí a Poličkou zemřeli tři lidé

před 9 mminutami
Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí

Nvidia vyhlíží astronomické zisky. Obavy z investiční bubliny kolem AI přesto sílí

před 51 mminutami
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí

před 1 hhodinou
„Naprosto nesmyslné,“ říká k americko-ruskému plánu Zdechovský. Je realistický, míní David

„Naprosto nesmyslné,“ říká k americko-ruskému plánu Zdechovský. Je realistický, míní David

před 2 hhodinami
Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

Slovenská vláda chce novým zákonem ovládnout další úřad, opozice to kritizuje

před 4 hhodinami
Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA

Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA

před 4 hhodinami
Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA

před 5 hhodinami
Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

Bulharsko dopadlo překupníky s uměleckými předměty

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události soboty 22. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 22. listopadu 2025.
před 8 mminutami

O čem plánujeme informovat v sobotu 22. listopadu

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 11 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pátku 21. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 21. listopadu 2025.
včera v 18:30

Rádio Svobodná Evropa končí v Maďarsku

Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) v pátek končí se svým působením v Maďarsku. Stanice to uvedla na svých webových stránkách. Aktivity zastavuje na pokyn Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která rozhlasovou stanici s hlavní redakcí v Praze financuje.
včera v 09:07

SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 20. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 20. listopadu 2025.
20. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události středy 19. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 19. listopadu 2025.
19. 11. 2025Aktualizováno19. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události úterý 18. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 18. listopadu 2025.
18. 11. 2025

SOUHRN: Zásadní události pondělí 17. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 17. listopadu 2025.
17. 11. 2025Aktualizováno17. 11. 2025
Načítání...