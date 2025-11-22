SOUHRN: Zásadní události soboty 22. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 22. listopadu 2025.
Evropští lídři odmítli americko-ruský plán v současné podobě, píše DPA
Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americko-ruský plán na ukončení rusko-ukrajinské války v jeho současné podobě, píše DPA. Na návrhu je podle nich potřeba dále pracovat. Ukrajinská prezidentská kancelář dříve uvedla, že Kyjev nikdy nebude překážkou míru a jeho představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti. V neděli se v Ženevě setkají zástupci EU, USA a Ukrajiny.
Rusko zaútočilo na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod
Rusko zaútočilo v noci na sobotu na ukrajinsko-rumunský hraniční přechod Orlivka v Oděské oblasti, píše Ukrajinska pravda. Moskva vyslala na Ukrajinu celkem 104 dronů, zaútočila také balistickou raketou Iskander-M. Ukrajinské protivzdušné síly odrazily útok 89 bezpilotních letounů. Počet obětí po středečním útoku na Ternopil vzrostl na 33, je mezi nimi i sedmiletá polská dívka.
Hasiči dokončují likvidaci požáru haly ve Vysokém Mýtě s vysokou škodou
Hasiči dokončují likvidaci rozsáhlého požáru průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, který vypukl v noci na sobotu 22. listopadu. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem desítek až stovek milionů korun.
Lídři skupiny G20 přijali deklaraci už první den, bez účasti USA
Deklarace ze summitu lídrů skupiny G20 v Johannesburgu zdůrazňuje závažnost klimatických změn, uvedla agentura Reuters. Text prohlášení jednomyslně přijali všichni přítomní členové skupiny, cituje agentura AP Vincenta Magwenyu, mluvčího jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy.
Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí
Izraelské údery v Pásmu Gazy podle zástupců tamních zdravotnických úřadů zabily 24 lidí a dalších 54 lidí, včetně dětí, zranily. Informuje o tom agentura AP. Od 10. října v Pásmu Gazy platí křehké, Spojenými státy zprostředkované příměří mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, obě strany se však navzájem viní z jeho porušování.
Odsouzený brazilský exprezident Jair Bolsonaro byl zatčen, měl plánovat útěk
Brazilská policie zatkla exprezidenta Jaira Bolsonara, sdělili jeho právníci agentuře Reuters. Podle agentury AP zadržení exprezidenta nařídil soud se zdůvodněním, že Bolsonaro plánoval útěk jen několik dní před svým nástupem do vězení. Bolsonara v září soud poslal na 27 let za mříže za pokus o převrat a dosud byl kvůli svému zdravotnímu stavu v domácím vězení. Odvolání nejvyšší soud zamítl, a podle agentury AP tak Bolsonara čekalo uvěznění.
Kdysi věrná Trumpova spojenkyně odchází po prezidentově kritice z Kongresu
Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámila v noci na sobotu rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od Trumpa, který ji nazval zrádkyní, uvedly agentury. Spor se týká například zveřejnění dokumentů ohledně sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Vědci se vydali na cestu do prehistorie líbání. Má zřejmě evoluční původ
Polibkem začíná v lidském životě spousta z těch nejdůležitějších věcí – nový vztah, počínání nového života, setkávání i loučení s těmi, které milujeme nejvíc, ale třeba i politická jednání. Ale kdy a jak se líbání zrodilo? Podle nové studie se líbání vyvinulo u předků člověka přibližně před dvaceti miliony let, provozovali ho téměř jistě už neandertálci. Přesto ho dnes zná jen asi polovina kultur na Zemi.