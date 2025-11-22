Kdysi věrná Trumpova spojenkyně odchází po prezidentově kritice z Kongresu


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámila v noci na sobotu rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od Trumpa, který jí nazval zrádkyní, uvedly agentury. Spor se týká například zveřejnění dokumentů ohledně sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Taylorová Greeneová byla poprvé zvolena do Sněmovny reprezentantů v roce 2020 a byla považována za představitelku hnutí skalních Trumpových příznivců MAGA. Politička podporovala různé spiklenecké teorie a například tvrdila, že jiné kongresmanky muslimského vyznání nebyly právoplatnými členkami Sněmovny reprezentantů, protože při vstupu do funkce přísahaly na korán.

Vztahy mezi političkou z Georgie a exprezidentem se začaly ochlazovat po nástupu Trumpa do Bílého domu na začátku roku. Taylorová Greeneová například kritizuje Trumpovu administrativu za to, že zcela nechává stranou Kongres.

Sněmovna reprezentantů potrestala republikánku kvůli konspiracím i podpoře násilí, odvolala ji z výborů
Marjorie Taylorová Greeneová

„Skvělá zpráva pro zemi,“ řekl Trump

Politička také Trumpa kritizovala za jeho původní odmítavý postoj k zveřejnění dokumentů, které se týkají sexuálního delikventa Epsteina. I kvůli tomu ji Trump nazval podle agentur zrádkyní a bláznem. Prezident nakonec svůj odmítavý postoj změnil, vyzval republikány, aby podpořili návrh zákona na zveřejnění dokumentů, který tento týden i podepsal. Trump v sobotu řekl, že odchod političky ze Sněmovny reprezentantů je „skvělou zprávou pro zemi“.

Trump podepsal zákon o zveřejnění spisů k Epsteinovi
Americký prezident Donald Trump

„Loajalita by měla být oboustranná,“ uvedla ve svém proslovu Taylorová Greeneová. Dodala, že nechce být jako manželka, která je obětí domácího násilí a pasivně čeká, že se situace zlepší. Podle ní příští rok republikáni prohrají volby v polovině prezidentského mandátu, kdy se mimo jiné volí celá Sněmovna reprezentantů a část Senátu.

Politička uvedla, že na svůj mandát rezignuje 5. ledna. Alespoň dočasně tak oslabí republikánskou většinu, která se bude moci spolehnout na 218 hlasů ze 435 členů Sněmovny reprezentantů.

