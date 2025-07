SOUHRN: Zásadní události soboty 12. července

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy od 1. srpna uvalí na zboží z Evropské unie plošná cla ve výši třicet procent, uvedla agentura Reuters. Vyplývá to z dopisu, který šéf Bílého domu adresoval předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové a zveřejnil ho na své sociální síti Truth Social.





U letadla společnosti Air India, při jehož nehodě na západě Indie zahynulo v červnu 260 lidí, se krátce po vzletu téměř současně přepnuly přepínače přívodu paliva do motorů z polohy provoz do polohy vypnuto, takže motory přišly o palivo. Vyplývá to z předběžné zprávy o havárii letadla, kterou zveřejnil indický úřad pro vyšetřování leteckých nehod.