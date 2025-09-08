SOUHRN: Zásadní události pondělí 8. září

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 8. září 2025.
Střelba v Jeruzalémě si vyžádala šest mrtvých
Nejméně šest mrtvých si v pondělí vyžádala střelba u vjezdu do Jeruzaléma, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Dvacet lidí utrpělo zranění, včetně těhotné ženy. Podle záchranářů dva lidé zemřeli po převozu do nemocnice. Izraelská policie uvedla, že zneškodnila dva útočníky. Česká diplomacie zatím nemá informace, že by mezi oběťmi byli Češi.
V Beskydech havaroval autobus se studenty
Záchranáři a hasiči zasahovali ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku u nehody autobusu, který převážel studenty. Mluvčí moravskoslezské zdravotnické záchranné služby Lukáš Humpl řekl, že nikdo není v ohrožení života. Do nemocnice záchranáři transportovali čtyři zraněné. Celkem záchranáři ošetřili 34 lidí, šlo o 32 studentů a dva dospělé.
Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu
Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu. Na síti X to oznámilo ministerstvo zahraničí, podle kterého se Bezpečnostní informační službě (BIS) a dalším evropským zpravodajským službám podařilo rozbít běloruskou zpravodajskou síť. Diplomat má dvaasedmdesát hodin na opuštění Česka.
Španělsko zakáže vstup Izraelcům zapojeným do bojů v Gaze
Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno oznámil, že jeho vláda zesílí tlak na Izrael. Dění v Pásmu Gazy pak označil za genocidu. V televizním projevu Sánchez řekl, že jeho země zakáže vstup na své území Izraelcům zapojeným do bojů na palestinském území, které označuje za vyhlazování Palestinců, a vyhlásí na židovský stát zbraňové embargo. Posílí také svou humanitární pomoc pro obyvatele Pásma a zvýší podporu Palestinské samosprávě.
Turecká policie blokuje sídlo opozice, vláda přístup k sociálním sítím
Turecko omezilo přístup k řadě internetových platforem, včetně sítě X, YouTube, Instagramu, Facebooku, TikToku nebo WhatsApp, uvedla organizace Netblocks. Podle ní blokování přístupu začalo poté, co hlavní opoziční Lidová republikánská strana (CHP) vyzvala k demonstracím, když policie postavila zátarasy v okolí sídla strany v Istanbulu. Do protestů se navzdory zákazu v pondělí zapojily stovky lidí, píší agentury.
Průmysl přidal v červenci na tempu
Průmyslová výroba vzrostla v červenci meziročně o 1,8 procenta po červnovém zvýšení o 0,2 procenta, informoval v pondělí Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici však upozorňují, že z dlouhodobého hlediska průmysl stagnuje. Stavební výroba v červenci meziročně vzrostla o 10,1 procenta, po červnovém růstu o 15,2 procenta. Zahraniční obchod pak letos poprvé skončil se schodkem.
Symbol Benátek pochází z Číny a původně mohl mít plandavé uši, zjistili vědci
Nad benátským náměstím Svatého Marka bdí už stovky let mlčenlivý mytologický strážce. Majestátní okřídlený lev se dostal na vlajku města, stal se symbolem Benátské republiky a dnes je i znakem slavného filmového festivalu. Na město se dívá bronzovýma očima už asi 850 let, až na krátkou dobu, kdy ho ukradla Napoleonova armáda. Nový výzkum ukazuje na pozoruhodné kořeny tohoto artefaktu, které sahají až do Číny.