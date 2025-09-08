Parlamentní volby v Norsku podle odhadů vyhrála sociálnědemokratická Dělnická strana premiéra Jonase Gahra Storeho. Na jeho vítězství nad pravicovými a pravicově populistickými stranami, které se očekávalo, se shodují deník VG a televize NRK i TV2. Oficiální výsledky budou dostupné patrně v úterý.
Norské parlamentní volby podle odhadů vyhrála strana nynějšího premiéra
Odhady bloku Dělnické strany a čtyř dalších menších stran slibují parlamentní většinu v podobě 87 křesel, zatímco pravicové strany získají 82 mandátů, uvedla agentura Reuters.
Volební vítězství by znamenalo, že premiér Store, který nyní vládne se svou stranou menšinově, zůstane u moci. Reuters nicméně poznamenal, že Store zůstane v prosazování důležitých zákonů a rozpočtů odkázán na menší strany levicového bloku, což povede k náročným debatám a jednáním o řadě citlivých otázek, jakou jsou vyšší daně pro bohaté, další průzkum ropných nalezišť či vyřazení izraelských investic ze státního fondu.
Hlavními tématy předvolební kampaně byly obavy o růst životních nákladů, zachování kvality veřejných služeb a neklid v mezinárodní politice včetně pokračující ruské invaze na Ukrajině či izraelské ofenzivy v palestinském Pásmu Gazy proti teroristickému hnutí Hamás.