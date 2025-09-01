Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 1. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události pondělí 1. září
Prioritami návrhu rozpočtu na rok 2026 jsou bezpečnost i energetická nezávislost, řekl Stanjura
Hlavními prioritami návrhu rozpočtu na příští rok jsou podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) obranyschopnost, bezpečnost, energetická nezávislost či udržení sociálního smíru. Plánovaný deficit činí 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný schodek 241 miliard, loni byl 271,4 miliardy korun.
Audit: Úřad převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny policií
Ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (pozastavené členství v ODS) dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti, konstatovaly závěry externího auditu. Blažek na síti X napsal, že k aukci by nedošlo, kdyby příslušné orgány o možném nelegálním původu kryptoměn informovaly vládu.
Zemětřesení v Afghánistánu má přes osm set obětí, uvedly úřady
Zemětřesení, které v noci na pondělí zasáhlo východ Afghánistánu, si vyžádalo životy více než osmi set lidí, přes 2,7 tisíce dalších bylo zraněno, uvedl podle agentury AFP dopoledne SELČ mluvčí vládnoucího hnutí Taliban Zabíhulláh Mudžáhid. Je možné, že počet obětí dál poroste, upozornil již dříve web stanice BBC.
V Polsku uctili památku obránců Westerplatte
Před 86 lety začala druhá světová válka. Nejkrvavější konflikt v dějinách lidstva odstartoval německý útok na Polsko. V reakci na to poté vyhlásily Berlínu válku Francie a Británie. Konkrétní pomoc ovšem napadenému státu, o jehož osudu bylo rozhodnuto během několika dní, neposkytly. Úvodním dějištěm konfliktu se stal poloostrov Westerplatte u Gdaňsku. Právě tam v pondělí uctili nejvyšší představitelé Polska památku těch, kteří místo bránili.
Vražda ukrajinského exšéfa parlamentu Parubije má ruskou stopu, míní policie
Ukrajinské úřady zadržely podezřelého z vraždy bývalého předsedy tamního parlamentu Andrije Parubije. Podle zpravodajských agentur Reuters a AFP to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinská policie má podezření, že do atentátu bylo zapojeno Rusko. Čin se udál v sobotu ve Lvově, Parubij se stal obětí střelce.
Nově objevený krokodýl trhal dinosaury na kusy. Vymřel spolu s nimi
Vědci objevili v odlehlé části argentinské Patagonie fosilii krokodýla pojmenovaného Kostensuchus atrox, který měl více než padesát zubů stejně velkých, jako měl Tyrannosaurus rex. Podle paleontologů asi před sedmdesáti miliony let lovil dinosaury.