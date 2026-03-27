SOUHRN: Zásadní události pátku 27. března

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 27. března 2026.
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu
Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí
Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem
K okamžitému zastavení útoků na civilní obyvatelstvo a infrastrukturu ve válce na Blízkém východě vyzvali ministři zahraničí zemí skupiny G7. Ve společném prohlášení, na kterém se shodli na schůzce ve Francii, zdůraznili potřebu omezit dopady konfliktu, který Spojené státy a Izrael na konci února rozpoutaly svými útoky na Írán, na regionální partnery. Rovněž zopakovali potřebu obnovení svobodné a bezplatné plavby Hormuzským průlivem, napsala agentura Reuters.
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze
Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ministerstvo zahraničí odsoudilo násilné útoky na jakékoliv objekty. Marija Zacharovová – mluvčí diplomacie Ruské federace, jež na Ukrajině páchá válečné zločiny na denní bázi – útok označila za „barbarský akt“.
Plaga chce po Kettnerovi za falešnou fotku adekvátní omluvu, odvolání nezvažuje
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Tvrdší kroky ministr přijme v případě, pokud by náměstek podobné jednání opakoval. Řekl to s tím, že po Kettnerovi chce důstojnou adekvátní omluvu Minářovi a Halíkovi při jejich osobním setkání.
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína
Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Dětský Ámos, kterého uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Ceny v pátek organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování na webu ČT :D získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku.
Blíží se „super El Niño“, predikují experti. Může přinést nejteplejší rok vůbec
Nová měření naznačují, že letos zřejmě převládne teplá fáze teploty oceánské vody, které se říká El Niño. To by mohlo mít závažné dopady na počasí ve velké části světa.