Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.
Biocentrum Albertov je jedním ze tří velkých univerzitních projektů v České republice, který je spolufinancován z evropských peněz přes Národní plán obnovy (NPO). Další podobná stavba vzniká v Hradci Králové, přičemž spadá také pod Univerzitu Karlovu, a další v Brně, kde se jedná o projekt Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub.
Projekty Biocentra Albertov v Praze a MEPHARED 2 v Hradci Králové jsou součástí jedné dotační žádosti z NPO, uvedl Michal Zima. „Při nedokončení projektu, tedy nesplnění účelu dotace v rámci NPO, by bylo nutné vrátit dotaci 6,5 miliardy korun,“ řekl.
Bývalá rektorka UK Milena Králíčková již dříve sdělila, že je stavba kampusu na pražském Albertově zpožděná kvůli archeologickému výzkumu a nutným úpravám základu stavby. Podle univerzity nebude dokončena v polovině letošního roku, jak bylo plánováno, ale až v roce 2028.
„V praxi to pro Univerzitu Karlovu znamená, že s tím, jak ten projekt postupuje, přišla o možnost využít více než 1,4 miliardy z Národního plánu obnovy,“ řekl Michal Zima. Nedokončení projektu by podle něj univerzitu jako žadatele poškodilo a vzniklo by riziko soudních sporů s dodavateli.
Pokračování je výhodnější než zakonzervování
„Pokračování stavby vyjde zhruba na 4,2 miliardy korun,“ komentoval Michal Zima. Vrácení dotací, zohlednění možných soudních sporů a zakonzervování stavby by podle něj vyšlo zhruba na dvojnásobek. Situace je podle něj vážná, ale řešitelná, projekt je ze strategického, ekonomického, reputačního i výukového hlediska nezbytné dokončit.
Někteří senátoři se ptali na konkrétní rozhodnutí ministerstva školství o tom, že dotaci Univerzitě Karlově úřad odebere. Ekonomická komise senátu by chtěla vidět podrobnější materiály a analýzy dalších možných postupů. Někteří senátoři se obávají, že kvůli investicím do dostavby projektu na Albertově budou stagnovat mzdy pracovníků univerzity. Někteří chtěli znát skutečné náklady zakonzervování stavby či to, jaký bude mít projekt finanční přínos.
„Já jsem rád, že tady zazněly všechny ty otázky a my si na ně budeme připravovat odpověď na příští zasedání akademického senátu. Vím, že teď vás tím neuspokojím, ale jsem rád, že si budeme dopisovat a odpovídat písemně,“ řekl senátorům rektor univerzity Jiří Zima. Uvedl, že stavbu sleduje každý den.