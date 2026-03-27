Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy


před 38 mminutami|Zdroj: ČTK

Univerzita Karlova (UK) nebude moci kvůli zpoždění výstavby kampusu Albertov využít asi 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy, řekl na pátečním jednání akademického senátu člen kolegia rektora pro provoz a vnitřní procesy Michal Zima. Pokračování projektu je podle něj nicméně jediným řešením, zakonzervování stavby za možnost nepovažuje.

Biocentrum Albertov je jedním ze tří velkých univerzitních projektů v České republice, který je spolufinancován z evropských peněz přes Národní plán obnovy (NPO). Další podobná stavba vzniká v Hradci Králové, přičemž spadá také pod Univerzitu Karlovu, a další v Brně, kde se jedná o projekt Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub.

Projekty Biocentra Albertov v Praze a MEPHARED 2 v Hradci Králové jsou součástí jedné dotační žádosti z NPO, uvedl Michal Zima. „Při nedokončení projektu, tedy nesplnění účelu dotace v rámci NPO, by bylo nutné vrátit dotaci 6,5 miliardy korun,“ řekl.

Nové vysokoškolské obory reflektují trendy i požadavky firem
Bývalá rektorka UK Milena Králíčková již dříve sdělila, že je stavba kampusu na pražském Albertově zpožděná kvůli archeologickému výzkumu a nutným úpravám základu stavby. Podle univerzity nebude dokončena v polovině letošního roku, jak bylo plánováno, ale až v roce 2028.

„V praxi to pro Univerzitu Karlovu znamená, že s tím, jak ten projekt postupuje, přišla o možnost využít více než 1,4 miliardy z Národního plánu obnovy,“ řekl Michal Zima. Nedokončení projektu by podle něj univerzitu jako žadatele poškodilo a vzniklo by riziko soudních sporů s dodavateli.

Pokračování je výhodnější než zakonzervování

„Pokračování stavby vyjde zhruba na 4,2 miliardy korun,“ komentoval Michal Zima. Vrácení dotací, zohlednění možných soudních sporů a zakonzervování stavby by podle něj vyšlo zhruba na dvojnásobek. Situace je podle něj vážná, ale řešitelná, projekt je ze strategického, ekonomického, reputačního i výukového hlediska nezbytné dokončit.

Někteří senátoři se ptali na konkrétní rozhodnutí ministerstva školství o tom, že dotaci Univerzitě Karlově úřad odebere. Ekonomická komise senátu by chtěla vidět podrobnější materiály a analýzy dalších možných postupů. Někteří senátoři se obávají, že kvůli investicím do dostavby projektu na Albertově budou stagnovat mzdy pracovníků univerzity. Někteří chtěli znát skutečné náklady zakonzervování stavby či to, jaký bude mít projekt finanční přínos.

„Já jsem rád, že tady zazněly všechny ty otázky a my si na ně budeme připravovat odpověď na příští zasedání akademického senátu. Vím, že teď vás tím neuspokojím, ale jsem rád, že si budeme dopisovat a odpovídat písemně,“ řekl senátorům rektor univerzity Jiří Zima. Uvedl, že stavbu sleduje každý den.

OBRAZEM: Univerzita Karlova postaví na Albertově kampus za 2,5 miliardy
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

13:01Aktualizovánopřed 50 mminutami
Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

09:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

12:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

Evropané přesvědčují Rubia k ukončení války proti Íránu

12:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 2 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

09:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Titul Zlatý Ámos pro nejoblíbenějšího učitele či učitelku v Česku získala Adéla Langerová ze Základní školy Mikoláše Alše ve Zlíně. Dětský Ámos, kterého uděluje dětská porota, putuje k Miroslavu Holubovi ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě. Ceny v pátek organizátoři udělili v Kongresovém sále pražského hotelu Olšanka. Cenu Ámos sympaťák z internetového hlasování na webu ČT :D získal Václav Úbl ze Základní školy Blatnice na Plzeňsku.
13:01Aktualizovánopřed 50 mminutami

Plaga chce po Kettnerovi za falešnou fotku adekvátní omluvu, odvolání nezvažuje

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie, na níž jsou zobrazení předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář a teolog Tomáš Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Tvrdší kroky ministr přijme v případě, pokud by náměstek podobné jednání opakoval. Řekl to s tím, že po Kettnerovi chce důstojnou adekvátní omluvu Minářovi a Halíkovi při jejich osobním setkání.
13:37Aktualizovánopřed 58 mminutami

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

Otázka regulace marží nebo dalších kroků směrem k čerpacím stanicím budou hlavními tématy pondělního jednání vlády. Na páteční schůzce se na tom dohodli premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO), řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Ceny pohonných hmot rychle rostou od konce února, kdy vypukl konflikt v Íránu. Opatření proti zvyšujícím se cenám již zavedlo například Polsko či Slovensko.
12:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Na budovu Ruského střediska vědy a kultury v pražských Dejvicích hodil někdo ve čtvrtek večer několik zápalných lahví. Policie o tom v pátek ráno informovala na síti X. Po pachateli pátrá, podezírá ho z trestného činu poškození cizí věci. Ministerstvo zahraničí odsoudilo násilné útoky na jakékoliv objekty. Marija Zacharovová – mluvčí diplomacie Ruské federace, jež na Ukrajině páchá válečné zločiny na denní bázi – útok označila za „barbarský akt“.
09:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Někteří aktéři fotbalové korupční kauzy způsobili škodu přes deset milionů korun

Škoda v korupční fotbalové kauze týkající se sázek na zmanipulované zápasy přesahuje u některých obviněných deset milionů korun, sdělil náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš. Její rozsah se podle něj u jednotlivých obviněných liší. Výše škody se může podle žalobců ještě změnit s ohledem na úkony týkající se zahraničních sázkových kanceláří. V kauze je obviněno 32 lidí, čtyři jsou ve vazbě. Zásah policie iniciovala fotbalová asociace, její etická komise zahájila 47 disciplinárních řízení.
11:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Družice AMBIC bude očima Česka v kosmu. Má sledovat povodně, požáry či dopravu

Zástupci národního centra pro letectví a vesmír VZLU Aerospace a Evropské kosmické agentury (ESA) v pátek podepsali smlouvu, která zajistí vývoj družice AMBIC. Ta by v budoucnu měla pomoci mimo jiné při zvládání požárů a povodní nebo sledování situace na silnicích a železnicích.
před 4 hhodinami

VideoLidé oceňují zahraniční studijní pobyty, vláda chce navýšit jejich kapacitu

Zahraniční zkušenost během studia považuje 84 procent lidí za přínos pro budoucí pracovní uplatnění. Další největší výhodu vidí v posilování tolerance mezi kulturami. Více než tři čtvrtiny lidí si pak myslí, že by zahraniční pobyty měly být standardní součástí vzdělávání. Loni na ně dosáhlo skoro 46 tisíc uchazečů. Zájem vycestovat přes evropský program Erasmus roste a vláda chce posílit kapacitu. Záleží ale na tom, jak dopadne jednání o unijním rozpočtu na období od roku 2028. Česko jen letos vyčerpá z evropských peněz na Erasmus dvě a půl miliardy korun. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby studenti odborných středních škol více jezdili do ciziny. Teď je jich kolem osmi tisíc ročně, zhruba polovina oproti nejpočetnější skupině vysokoškoláků.
před 8 hhodinami
