Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 26. září 2025.
SOUHRN: Zásadní události pátku 26. září
Slovensko schválilo změnu ústavy
Slovensko zakotví v ústavě svrchovanost země ve věcech národní identity, včetně kulturně-etických otázek. Slovenská ústava má být nově nadřazená evropskému a mezinárodnímu právu. Novela také stanovuje striktně binární chápání pohlaví a další konzervativní hodnoty. Vládní návrh novely ústavy po dřívějším schválení pozměňovacích návrhů nečekaně podpořila při závěrečném hlasování sněmovny také dostatečná část opozičních poslanců.
Hlubuček znovu vypovídal v kauze Dozimetr
U hlavního líčení v kauze Dozimetr v pátek skončil výslech obžalovaného bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (dříve STAN). Ten popřel, že by byl členem organizované zločinecké skupiny, kterou podle státního zástupce Adama Borguly vedl zlínský podnikatel Michal Redl. Uvedl také, že nevzal žádný úplatek.
Drony znovu narušily letový provoz v Dánsku
V noci ze čtvrtka na pátek byl znovu uzavřen vzdušný prostor nad dánským letištěm Aalborg. Druhou noc po sobě došlo k podezření na aktivitu dronů v jeho okolí, uvedla tamní policie. Znovu byl provoz obnoven zhruba po hodině.
Ministerstvo spravedlnosti USA obvinilo bývalého šéfa FBI
Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho ze dvou trestných činů. Podle médií se tak stalo jen několik dní poté, co prezident Donald Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k důraznějšímu vyšetřování jeho politických odpůrců.
Vědci vypustili 15 tisíc umělých můr
Který typ zbarvení poskytuje kořisti nejlepší ochranu před predátory? Mezinárodní tým vědců testoval na patnácti tisících umělých můrách, jestli je účinnější výstražné zbarvení, nebo maskování. Ukázalo se, že neexistuje jediná účinná strategie – rozhodují podmínky prostředí, složení společenstva a chování predátorů.