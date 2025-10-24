SOUHRN: Zásadní události pátku 24. října


před 14 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 24. října 2025.

ANO, SPD a Motoristé jednali o kultuře a diplomacii

ANO, SPD a Motoristé v pátek pokračovali ve vyjednávání o programu možné budoucí vládní koalice. Nejprve se věnovali kultuře, poté diplomacii. Podle Karla Havlíčka (ANO) je program z 95 procent hotový. Zástupci uskupení potvrdili, že personální otázky zatím neřeší.

Za vraždu prodavaček dostal mladík devět let vězení

Za dvojnásobnou vraždu prodavaček v Hradci Králové v pátek krajský soud potrestal nyní sedmnáctiletého mladíka devítiletým vězením a nařídil mu zabezpečovací detenci. Soudní znalci u něj zjistili sexuální deviaci agresivní sadismus. Poškozeným musí zaplatit celkem 19 milionů korun.

Ve Venezuele bude brzy „pozemní akce“, prohlásil Trump

Ve Venezuele, kterou Spojené státy obviňují z pašování drog, nastane brzy pozemní akce. Podle agentury Reuters to prohlásil americký prezident Donald Trump. USA mají v regionu válečné lodě, které podnikají údery proti plavidlům považovaným za pašerácká.

Jednání koalice ochotných v Británii

Britský premiér Keir Starmer po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Londýně vyzval k posílení dodávek střel dlouhého doletu pro Ukrajinu, která se od února 2022 brání otevřené ruské agresi. Na jednání představitelů koalice ochotných spojence Kyjeva také vyzval, aby dokončili plán na využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na pomoc napadené zemi.

Trump pro zbourání části Bílého domu využil výjimky v zákoně, píše BBC

Zbourat celé východní křídlo Bílého domu americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi umožnila výjimka v zákoně o ochraně národních historických památek. Federální úřady jsou podle tohoto zákona povinny přezkoumat dopad všech stavebních projektů prováděných v historických nemovitostech, což zahrnuje i získání podnětů od veřejnosti. Jeden ze článků zákona však z tohoto procesu vyjímá Bílý dům, Kapitol, ve kterém sídlí americký Kongres, a budovu Nejvyššího soudu USA, informoval web stanice BBC.

