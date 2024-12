SOUHRN: Zásadní události pátku 13. prosince

Česko poskytlo Ukrajině od začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022 nepotřebný vojenský materiál za 7,3 miliardy korun. Na bilanční tiskové konferenci to oznámila ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Uvedla také, že by tuzemsko v letošním roce mělo poprvé splnit dvě procenta výdajů hrubého domácího produktu na obranu.





Věk pro odchod do starobního důchodu poroste o měsíc ročně do věkové hranice 67 let, o dva roky vyšší než teď. Od roku 2026 se má deset let snižovat výpočet nových penzí. Započítávat se bude každý rok menší část výdělku. Změny přinese koaliční důchodová reforma, kterou v pátek podepsal prezident Petr Pavel. Opoziční ANO a SPD slibují, že pokud se dostanou k moci, podstatnou část podle nich asociálních úprav v penzích zruší.