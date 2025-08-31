SOUHRN: Zásadní události neděle 31. srpna

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 31. srpna 2025.
Trump chce vyslat na Ukrajinu americké soukromé vojenské firmy, píše The Telegraph
Prezident USA Donald Trump navrhuje zapojení amerických soukromých vojenských společností do bezpečnostních záruk Ukrajině, která se brání plnohodnotné ruské invazi, píše britský list The Telegraph. Vojenské firmy by se mohly podílet na posilování opevnění či ochraně amerických obchodních zájmů na Ukrajině. Trump již dříve odmítl, že by na Ukrajině byly rozmístěny jednotky americké armády.
Ruské jednotky u Dobropillje jsou v obklíčení, tvrdí Ukrajina
Ukrajinská armáda obklíčila okupační ruské síly poblíž města Dobropillja v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to v sobotu rozhlasové stanici Radio NV vojenský mluvčí ukrajinské armády Viktor Trehubov.
Nula ústupků. Tusk ukázal šéfce EK ochranu východní hranice EU
Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u vsi Ozierany Male navštívili polsko-běloruskou hranici, která je podle Varšavy jedním z dějišť hybridní války Ruska a jeho spojence Běloruska proti Evropské unii. Vystoupení Tuska a von der Leyenové před novináři, na kterém se shodli na neústupnosti vůči Rusku, sledovali přes hraniční bariéru ozbrojení běloruští vojáci, informuje server zpravodajské televize Polsat News.
Pendolino poprvé vyrazilo do Českých Budějovic. Cestu zkrátí až o jedenáct minut
V neděli před půl devátou večer vyrazilo na jih Čech první pendolino. České dráhy ho nasazují na linku mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vysokorychlostní vlak bude jezdit přes 160 kilometrů za hodinu, což je nejvyšší rychlost, kterou zatím tuzemské koridory dovolují. Národní dopravce má v současnosti sedm jednotek pendolino. Vůbec první vyjelo na trať mezi Prahou a Ostravou v roce 2003.
Za zahraničí chce ve sněmovních volbách hlasovat 27 tisíc voličů
K hlasování v říjnových sněmovních volbách ze zahraničí se na úřadech či elektronicky přihlásilo zhruba 27 500 voličů. Uvedl to ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News. Celkové číslo zahrnuje jak voliče zamýšlející využít nově zavedené korespondenční hlasování, tak krajany, kteří plánují jako v minulosti volit na zastupitelských úřadech.
O prázdninách zemřelo při nehodách nejvíce lidí za poslední čtyři roky
V Česku zemřelo o prázdninách při dopravních nehodách zatím 94 lidí. Je to o šest více než loni ve stejném období. Počtem obětí nehod byly letošní prázdniny nejhorší od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo sto lidí.
Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit spolupráci, řekli Si a Módí
Čína a Indie jsou odhodlané prohloubit vzájemnou spolupráci a vyřešit pohraniční spory, shodli se podle agentury AP na nedělním jednání v severočínském přístavním městě Tchien-ťin čínský prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí. Ten je v Číně poprvé po sedmi letech.
Tsunami, která roku 1755 zničila Lisabon, způsobily zvláštní pohyby mořského dna
Až doposud bylo záhadou, co způsobilo silné zemětřesení, které před 250 lety připravilo v Lisabonu o život asi čtyřicet tisíc lidí. Teď vědci nabídli vysvětlení.