SOUHRN: Zásadní události neděle 23. listopadu


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 23. listopadu 2025.

Zástupci USA a Ukrajiny po jednání v Ženevě hovoří o pokroku

Jednání zástupců USA a Ukrajiny v Ženevě o americkém plánu na ukončení války přineslo posun podle šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andrije Jermaka i amerického ministra zahraničí Marka Rubia, uvedla agentura Reuters. Zároveň informuje, že evropská delegace předala upravenou verzi amerického plánu na ukončení války na Ukrajině.

Zástupci USA a Ukrajiny po jednání v Ženevě hovoří o pokroku
Ruský útok na Dněpropetrovskou oblast si vyžádal dvě oběti

V důsledku ruských útoků na Nikopolský rajón Dněpropetrovské oblasti zahynuli dva obyvatelé, uvedl šéf regionální vojenské správy Vladyslav Hajvanenko. Nejméně patnáct lidí bylo zraněno při nočním dronovém úderu na Dnipro, je mezi nimi i jedenáctileté dítě. Při ruském ostřelování Záporoží bylo podle šéfa tamní správy Ivana Fedorova zraněno šest lidí.

Ruský útok na Dněpropetrovskou oblast si vyžádal dvě oběti
Při izraelském útoku na Bejrút bylo zabito pět lidí, 28 zraněno

Při izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu bylo zabito pět lidí. Dalších 28 lidí bylo zraněno, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelských médií byl při útoku zabit šéf štábu hnutí Hizballáh Hajsam Alí Tabatabáí, který je považován za druhého nejvyššího vůdce skupiny.

Při izraelském útoku na Bejrút bylo zabito pět lidí, 28 zraněno
Padesátce unesených žáků nigerijské školy se podařilo uprchnout

V Nigérii se padesáti z více než 300 unesených žáků katolické internátní školy podařilo uprchnout únoscům. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na Nigerijské křesťanské sdružení (CAN). Ozbrojenci podle dostupných informací v pátek zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara a unesli více než 300 dětí a dvanáct vyučujících. Papež Lev v neděli podle Reuters vyzval k jejich okamžitému propuštění.

Padesátce unesených žáků nigerijské školy se podařilo uprchnout
Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. V části republiky hrozí od pondělního večera ledovka

V Čechách v noci na neděli a ráno mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh. Nejchladněji bylo na západě Česka, v Konstantinových Lázních na Tachovsku meteorologové naměřili minus 14 stupňů Celsia, nejchladnější mrazové lokality Šumavy a Krušných hor měly i kolem minus 25 stupňů Celsia. Na Moravě byly kvůli oblačnosti teploty vyšší a na mnoha místech napadl sníh. V Beskydech až 15 centimetrů. Meteorologové varují, že na jihu Čech a Vysočině se od pondělního večera může tvořit ledovka.

Na Šumavě bylo k ránu minus 25 stupňů. V části republiky hrozí od pondělního večera ledovka
Mech přežil smrtící kosmickou prázdnotu devět měsíců, ukázal japonský experiment

Při náročném experimentu vědci umístili mech na vnější stranu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Když ho po devíti měsících vrátili na Zemi, očekávali, že budou studovat, jakým způsobem zahynul. Jenže drtivá většina spor bez problémů přežila, a dokonce se dokázala rozmnožovat.

Mech přežil smrtící kosmickou prázdnotu devět měsíců, ukázal japonský experiment
