Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 7. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 7. srpna
Začala platit americká cla na zboží z desítek zemí
Ve Spojených státech začala platit cla, která uvalila administrativa prezidenta Donalda Trumpa na desítky obchodních partnerů USA, informují agentury. Tarify začaly platit o půlnoci washingtonského času, tedy v 6:00 SELČ. Trump si od opatření slibuje výnos ve stovkách miliard dolarů (bilionů korun) a také větší investice v zemi.
Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti
Státní zástupce podal obžalobu na poslance Tomia Okamuru a jeho hnutí SPD za podněcování k nenávisti, informoval šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Kauza souvisí s loňskými předvolebními plakáty tohoto subjektu. V případě prokázání viny hrozí Okamurovi šest měsíců až tři roky vězení. Okamura kauzu už dříve označil za zmanipulovanou a nyní se vyjádřil, že jde o pokračující snahu vládní koalice kriminalizovat jeho i SPD.
Rusko a USA se dohodly na setkání Trumpa s Putinem, řekl poradce Kremlu
Rusko a Spojené státy se dohodly na setkání prezidenta USA Donalda Trumpa a ruského vůdce Vladimira Putina v nadcházejících dnech, oznámil ve čtvrtek podle ruské státní agentury TASS poradce Kremlu Jurij Ušakov. Podle něj už začaly přípravy na summit lídrů.
Lesní požár na jihu Francie už zničil plochu větší než Paříž
Hasiči na jihu Francie ve čtvrtek třetím dnem bojují s rozsáhlým lesním požárem, který spálil vegetaci v oblasti o velikosti šestnácti tisíc hektarů, což odpovídá rozloze větší než Paříž. Záběry z místa ukázaly oblaka kouře stoupající nad lesní oblastí v departementu Aude v regionu Languedoc-Roussillon na jihu země, informovala agentura Reuters. Úřady už ve středu oznámily, že v důsledku požárů jeden člověk zemřel.
Trump dal pokyn ke sčítání lidu. Může zamíchat mocenskou rovnováhou
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social oznámil, že dal ministerstvu obchodu pokyn k zahájení práce na novém sčítání lidu. Osoby, které ve Spojených státech pobývají nelegálně, ve sčítání nebudou zohledněny, upozornil šéf Bílého domu.
ÚS odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o majetek na Břeclavsku
Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Lichtenštejnů ve sporu o někdejší rodový majetek na Břeclavsku, včetně zámků v Lednici a Valticích. Nárok na vydání majetku, který je nyní v rukou státu, uplatnila Nadace knížete z Lichtenštejna. Neuspěla u Okresního soudu v Břeclavi, Krajského soudu v Brně ani Nejvyššího soudu. ÚS rozhodl stručným usnesením, stížnost považoval za zjevně neopodstatněnou, informovala jeho mluvčí Kamila Abbasi.
ČEZ dokončil vstup do Rolls-Royce SMR za asi šest miliard
Energetická skupina ČEZ dokončila akcionářský vstup do britské společnosti Rolls-Royce SMR, za zhruba pětinový podíl zaplatila asi šest miliard korun, sdělil ČT finanční ředitel firmy Martin Novák. ČEZ také oznámil, že v první polovině roku vydělal 16,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny tak meziročně o více než pětinu klesl. Provozní zisk (EBITDA) podniku naopak oproti loňsku o sedm procent stoupl na 73,9 miliardy korun.
Vlivná studie o klimatu má vážné chyby, autoři se omlouvají a opravují
Prestižní vědecký časopis Nature by mohl stáhnout druhou nejvíce citovanou klimatickou studii loňského roku. Píše to agentura AFP, podle které výsledky výrazně ovlivnily chyby ve výpočtu. Původní zjištění byla tak překvapivá, že to ve vědecké komunitě vyvolalo silnou reakci a vedlo to k přezkoumání studie. Přezkum našel několik chyb, autoři nalezené omyly přiznali, a dokonce je přivítali jako důkaz, že věda dokáže pracovat s omyly.