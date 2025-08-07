Hasiči na jihu Francie ve čtvrtek třetím dnem bojují s rozsáhlým lesním požárem, který spálil vegetaci v oblasti o velikosti šestnácti tisíc hektarů, což odpovídá rozloze větší než Paříž. Záběry z místa ukázaly oblaka kouře stoupající nad lesní oblastí v departmentu Aude v regionu Languedoc-Roussillon na jihu země, informovala agentura Reuters. Úřady už ve středu oznámily, že v důsledku požárů jeden člověk zemřel.
Lesní požár na jihu Francie už zničil plochu větší než Paříž
„V tuto chvíli se požár ještě nepodařilo dostat pod kontrolu,“ řekl ve čtvrtek dopoledne jeden z vedoucích hasičských operací Christophe Magny.
Letošní největší lesní požár, který se rozšířil poblíž hranic se Španělskem směrem k pobřeží Středozemního moře, je zároveň nejrozsáhlejším ve Francii nejméně od roku 2006, kdy úřady začaly tyto údaje zaznamenávat, a největším od 70. let minulého století v oblasti Středozemního moře, napsala agentura AFP. Podle Reuters jde dokonce o největší lesní požár ve Francii za bezmála osm dekád.
Situaci komplikuje sucho i vítr
Vypukl v úterý odpoledne ve vesnici Ribaute mezi Carcassonne a Narbonne a zničil už víc než šestnáct tisíc hektarů vegetace a borového lesa, uvedl Magny. Podle Reuters plameny rovněž sežehly desítky domů v oblasti. Agentura upozornila, že oheň se rozšířil „nezvykle rychle“, hnaný silným větrem a stravující velmi suchou vegetaci.
„Noc byla chladnější, plameny postupují pomaleji, ale i tak jde o největší lesní požár, který Francie zažila od roku 1949,“ prohlásila ve čtvrtek ráno ministryně pro oblast životního prostředí Agnès Pannier-Runacherová s tím, že za ohněm stojí klimatické změny a sucho v regionu.
Francouzští meteorologové zároveň varovali, že v pátek v dalších oblastech na jihu země začne nová vlna veder, která má trvat několik dní.
S požáry se přitom potýká tento týden i jih Španělska, kde muselo kvůli nim být evakuováno několik hotelů či kempů.