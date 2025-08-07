Lesní požár na jihu Francie už zničil plochu větší než Paříž


7. 8. 2025Aktualizovánopřed 3 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Hasiči na jihu Francie ve čtvrtek třetím dnem bojují s rozsáhlým lesním požárem, který spálil vegetaci v oblasti o velikosti šestnácti tisíc hektarů, což odpovídá rozloze větší než Paříž. Záběry z místa ukázaly oblaka kouře stoupající nad lesní oblastí v departmentu Aude v regionu Languedoc-Roussillon na jihu země, informovala agentura Reuters. Úřady už ve středu oznámily, že v důsledku požárů jeden člověk zemřel.

„V tuto chvíli se požár ještě nepodařilo dostat pod kontrolu,“ řekl ve čtvrtek dopoledne jeden z vedoucích hasičských operací Christophe Magny.

Letošní největší lesní požár, který se rozšířil poblíž hranic se Španělskem směrem k pobřeží Středozemního moře, je zároveň nejrozsáhlejším ve Francii nejméně od roku 2006, kdy úřady začaly tyto údaje zaznamenávat, a největším od 70. let minulého století v oblasti Středozemního moře, napsala agentura AFP. Podle Reuters jde dokonce o největší lesní požár ve Francii za bezmála osm dekád.

Situaci komplikuje sucho i vítr

Vypukl v úterý odpoledne ve vesnici Ribaute mezi Carcassonne a Narbonne a zničil už víc než šestnáct tisíc hektarů vegetace a borového lesa, uvedl Magny. Podle Reuters plameny rovněž sežehly desítky domů v oblasti. Agentura upozornila, že oheň se rozšířil „nezvykle rychle“, hnaný silným větrem a stravující velmi suchou vegetaci.

„Noc byla chladnější, plameny postupují pomaleji, ale i tak jde o největší lesní požár, který Francie zažila od roku 1949,“ prohlásila ve čtvrtek ráno ministryně pro oblast životního prostředí Agnès Pannier-Runacherová s tím, že za ohněm stojí klimatické změny a sucho v regionu.

V důsledku požárů ve Francii zemřel člověk, oheň se šíří i ve Španělsku
Požáry v Evropě

Francouzští meteorologové zároveň varovali, že v pátek v dalších oblastech na jihu země začne nová vlna veder, která má trvat několik dní.

S požáry se přitom potýká tento týden i jih Španělska, kde muselo kvůli nim být evakuováno několik hotelů či kempů.

2 minuty
Požár poblíž španělského Cádizu sledují návštěvníci z pláže v Tarifě
Zdroj: EBU/Alberto Vera
Načítání...