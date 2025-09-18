SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 18. září


před 30 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 18. září 2025.

Britský premiér Starmer jednal s americkým prezidentem Trumpem

Britský premiér Keir Starmer hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o způsobech, jak dále podporovat Ukrajinu. „(Ruský vládce Vladimir) Putin mě zklamal,“ řekl po jednání Trump. Schůzkou zakončil státní návštěvu Spojeného království. Zatímco první den návštěvy se ve středu nesl ve znamení okázalých královských poct na hradě Windsor, čtvrtek měl být věnován politickým tématům. Britská vláda již oznámila, že jedním z výsledků návštěvy jsou značné americké investice v zemi.

Britský premiér Keir Starmer přivítal amerického prezidenta Donalda Trumpa


Soud nepravomocně rozhodl o vydání jednoho pozemku v restituční kauze Walderode

Soud v Semilech rozhodl v restituční kauze Walderode částečným rozsudkem o vydání jednoho pozemku Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi des Fours Walderode. Je v Turnově-Daliměřicích, jde o 1554 metrů čtverečních.

Dědička šlechtické rodiny Walderode Johanna Kammerlanderová u okresního soudu, který se opět zabýval restituční kauzou Walderode


Francouzská policie zadržela kvůli rozsáhlým stávkám a protestům téměř sto lidí

Odbory napříč Francií organizují stávky a protesty proti plánovaným škrtům v rozpočtu na příští rok. Provoz omezily lékárny a nemocnice, výrazně zasažená je městská a regionální doprava. Stávkují i někteří učitelé a také studenti. Úřady brzy odpoledne uvedly, že 439 akcí se účastnilo přibližně 240 tisíc protestujících. Ministerstvo vnitra informovalo o téměř stovce zadržených. Server BFMTV uvedl, že stávky a protesty, do kterých se má zapojit až devět set tisíc lidí, mají podporu většiny obyvatel Francie.

Francouzi demonstrují v rámci celostátního dne stávek a protestů proti vládě


Hlavním kupcům bitcoinů vyplatilo ministerstvo spravedlnosti 44 milionů korun

Ministerstvo spravedlnosti se vypořádalo s dvěma hlavními skupinami kupců bitcoinů, které úřadu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. První skupině vyplatilo kurzový rozdíl ve výši zhruba 34 milionů korun, druhé ve výši deseti milionů korun. Uvedla to ministryně Eva Decroix (ODS). Zopakovala, že částka není náhradou škody a že stát o nic nepřišel, protože si ponechal bitcoiny a kupcům vrátil peníze.

Ilustrační snímek kryptoměny bitcoin


Ukrajinská armáda osvobodila při protiofenzivě sedm obcí, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinská armáda při protiofenzivě u města Dobropillja v Doněcké oblasti osvobodila sedm obcí a 160 kilometrů čtverečních území, prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že vojáci devět obcí a 170 kilometrů čtverečních „vyčistili“ od okupačních vojsk. Rozdíl nevysvětlil, neuvedl ani časový úsek, kterého se vojenská operace týká. Ukrajinci podle něj při protiofenzivě zajali téměř sto ruských vojáků.

Ilustrační foto (ukrajinské jednotky v Doněcké oblasti, 18. září 2025)


Policie navrhla obžalobu v případě vraždy prodavaček v Hradci Králové

Policie ukončila zhruba po sedmi měsících vyšetřování dvojnásobné vraždy prodavaček v Hradci Králové, ke které došlo v prodejně letos v únoru, a navrhla obžalovat mladistvého pachatele. Mladík byl shledán příčetným a schopným účasti na trestním řízení.

Eskorta přivádí k vazebnímu řízení u Okresního soudu mladíka obviněného z vraždy dvou žen (snímek je z 21. února 2025)


Přežili v popelu. Obří erupci vulkánu Toba lidstvo zvládlo i díky novým technologiím

Mladé lidstvo dokázalo překonat apokalyptickou erupci sopky před desítkami tisíc let díky tomu, že začalo využívat nové technologie, ukazují podle antropoložky z univerzity v Arizoně poslední poznatky.

Ilustrační foto
