Pulitzerovu cenu získali reportéři za odhalení aféry na Nejvyšším soudu USA i vězněný Kara-Murza

Sám Kara-Murza se k udělení ceny nemohl vzhledem k uvěznění vyjádřit. Jeho manželka Jevgenija, žijící s dětmi v americkém exilu, poděkovala redakci The Washington Post za to, že hlas jejího muže je slyšet, není zapomenut a zapomenuta není ani jeho vize demokratického Ruska. Připomněla, že její manžel strávil celé měsíce za trest na samotce.

Zpravodajství z Gazy

Deníky The New York Times a The Washington Post byly oceněny po třech Pulitzerových cenách za práci v roce 2023, která sahala od války v Pásmu Gazy po násilí se střelnými zbraněmi. Fotoreportéři agentury The Associated Press byli oceněni za pokrytí globální migrace do USA.

Zpravodajství z útoku Hamásu na Izrael a jeho následky vyústilo ve dva Pulitzery a zvláštní citaci. Britské The Times vyhrály za textové zpravodajství, oceněné jako „rozsáhlé a objevné“, zatímco agentura Reuters vyhrála svými snímky. Zvláštní citací byli oceněni novináři zabývající se válkou v Gaze.

Pulitzerovy ceny se udělovaly v patnácti novinářských kategoriích a také v osmi uměleckých kategoriích zaměřených na knihy, hudbu a divadlo. Vítěz kategorie veřejné služby získává zlatou medaili, všichni ostatní vítězové po patnácti tisících dolarech (asi 646 tisíc korun).

Pulitzerovy ceny udílí Kolumbijská univerzita v New Yorku a jsou považovány za nejprestižnější americké novinářské ocenění. Jsou pojmenovány po vydavateli novin Josephu Pulitzerovi, který zemřel v roce 1911. Ceny se udělují od roku 1917. Loni hlavní cenu získal tým agentury AP za zpravodajství z obléhaného ukrajinského Mariupolu.