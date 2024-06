Česká televize naladí letní program do barev francouzské trikolory

Během léta prostoupí francouzská tematika všemi programy České televize (ČT). Diváky čekají přenosy olympijských her z Paříže, kultovní francouzské filmy a seriály s oblíbenými herci i dokumenty a cestopisy objevující tuto zemi. Bonjour léto s Českou televizí začíná 24. června, oznámili zástupci ČT na úterní tiskové konferenci. „Ačkoliv má ČT oprávnění vysílat olympijské soutěže pouze na jednom programu, podařilo se nám domluvit výjimku, díky níž můžeme v případě časového souběhu dvou bojů o medaile s českou účastí pro živé vysílání využít i internetový stream,“ sdělil výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

„Letní schéma ČT1 oživí tři premiérové seriály, které patří k tomu nejzajímavějšímu, co v televizním světě v posledních letech vzniklo – Komisařka Florence, Bardotová a Angličanka. Chybět nebudou ani české seriály jako Svět pod hlavou, Neviditelní i MOST! nebo filmové pohádky,“ dodal ředitel programu ČT Milan Fridrich. Na obrazovce ČT1 nebudou chybět ani televizní klasiky, od 16. června na diváky například již tradičně čeká seriál Chalupáři.

Revoluční pojetí tematicky sjednoceného obsahu všech programů představil generální ředitel ČT Jan Souček. „Česká televize přichází s novinkou v letním programu. Bonjour léto nabídne něco úplně jiného, než na co byli diváci doposud zvyklí. Věřím, že si každý vybere z naší bohaté nabídky něco, co ho zaujme. Vrcholem budou samozřejmě olympijské hry v Paříži, ale Francie se prolne celým programem. Hlas kampani dokonce propůjčila herečka Chantal Poullain,“ uvedl.

Mladému, ale i nejmenšímu publiku zajistí letní zábavu program ČT :D. „Déčko se v létě stejně jako ostatní programy oblékne do trikolory a naladí francouzskou notu. Pro děti je připraveno Šarmantní léto s francouzskými seriály jako Idefix a smečka Nepoddajných nebo nesmrtelný Byl jednou jeden život. Sport a olympijské myšlenky Déčko připomene v několika pořadech se sportovní tematikou. Nejlepší zvítězí ukáže mladé šampiony, kteří poznají své limity, když vyzkouší sporty svých protivníků. Minispoty Vyber si svůj sport představí snad všechny existující sportovní disciplíny a Sportující zvířata zajisté odlehčí fandění,“ představuje výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha. Dětem zpříjemní prázdninové dny i premiérové díly oblíbených pořadů Studio Kamarád a Tamtam.

Ani na ČT art nebudou v průběhu léta chybět francouzské „delikatesy“. „Prvním francouzským symbolem, který představíme v šestidílném cyklu, je zámek ve Versailles. Ten se poprvé v historii obnažil dokumentaristům a ukázal, co běžní návštěvníci nikdy neuvidí. Druhým symbolem je světoznámá Eiffelova věž, pod kterou v den státního svátku Francie, 14. července, proběhne Koncert z Paříže. Hvězdné obsazení, úžasná atmosféra, a hlavně – ČT art bude opět a živě u toho,“ konstatuje výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

Rozmanitou nabídku chystají také digitální služby České televize. „Léto 2024 bude bohaté nejen na menšinová témata, a v souvislosti s Prague Pride tak uvede sérii filmů s queer tematikou, jež získaly řadu festivalových ocenění. Sportovní olympijské léto pak rozšíříme nejen celorepublikovou rodinnou hrou Déčka, letos s názvem Zápas století, ale také krátkými rozhovory s olympioniky v pořadu Zvedni se, ve kterém sportovci prozradí, jak se dostat na vrchol i jak zvládnout neúspěch,“ láká diváky výkonný ředitel pro digitální služby Marek Doležel.

„Milovníkům kultury nabídneme v interaktivním projektu Artoulky na webu ČT art mapu s tipy na výlety za pozoruhodnými památkami a uměním ve veřejném prostoru,“ dodává Doležel. Po celé léto bude na hlavní stránce iVysílání dostupný výběr francouzských filmů a seriálů.

Jedním z největších vrcholů letního schématu České televize budou živé přenosy z olympijských her v Paříži. „Letní vysílání ČT nabídne další pokračování nejvýznamnějších událostí letošního sportovního super roku. I letos – stejně jako v posledních letech – máme v rámci olympijského vysílání ambici pokrýt veškeré závody a zápasy, v nichž se představí čeští olympionici,“ říká výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

ČT sport zachytí také většinu medailových soubojů, a nabídne tak více než tři sta dvacet hodin přímých přenosů doplněných o záznamy, rozhovory, reportáže a vstupy přímo z dějiště Her.

„Ačkoliv má ČT oprávnění vysílat olympijské soutěže pouze na jednom programu, podařilo se nám domluvit výjimku, díky níž můžeme v případě časového souběhu dvou bojů o medaile s českou účastí pro živé vysílání využít i internetový stream. Vedle olympiády ČT sport a ČT sport Plus obstarají přímé přenosy z fotbalového EURA 2024, Tour de France, olympiády dětí a mládeže z Jihočeského kraje, nabídnou i ženský tenisový turnaj WTA z Prahy, ME v plážovém volejbale a mnoho dalšího. Letní program pak zakončí živé vysílání z letních paralympijských her z Paříže,“ dodává Ponikelský.