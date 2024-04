Olympiádu má zahájit francouzská pop hvězda. Reakce jsou rasistické, Macron se jí zastal

Při zahájení olympijských her v Paříži by měla zazpívat francouzská popová hvězda Aya Nakamuraová. Její vystoupení, ač je možná jen fámou, se ale už předem nelíbí politikům a stoupencům krajní pravice. Naopak prezident Emmanuel Macron se zpěvačky tmavé pleti zastal poté, co se stala terčem rasistických komentářů.

Aya Nakamuraová je v současnosti nejposlouchanější francouzsky mluvící umělkyní na světě. Jako jediná žena se dostala v roce 2023 do žebříčku dvaceti nejprodávanějších alb v zemi. Počet streamů jejích písní o lásce a zradě jde do miliard. Loni se zapsala do francouzské hudební historie, když své tři koncerty v Paříži vyprodala během čtvrt hodiny. Přesto vzbudily nevoli nepotvrzené zprávy, že právě ona na zahajovacím ceremoniálu letních olympijských her zazpívá. Navíc píseň slavné francouzské šansoniérky a národního pokladu Édith Piaf, jak prý navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron. Řada krajně pravicových politiků v čele s Marine Le Penovou a pravicových politiků včetně předsedy Senátu Gérarda Larchera zpěvačku a její hudbu ale kritizovala. Na březnovém předvolebním shromáždění strany Reconquête, kterou vede krajně pravicový bývalý televizní komentátor Éric Zemmour, se při zmínce o zpěvaččině jméně bučelo.

Nezpívá „francouzsky“, vadí Le Penové i části veřejnosti Výhrady se týkají údajné zpěvaččiny „vulgarity“ a neúcty k francouzštině. Le Penová se posměšně vyjadřovala o písňových textech, v nichž Aya Nakamuraová využívá argot typický pro dělnické pařížské předměstí, kde vyrůstala. Do slov míchá i angličtinu a další řeči, kterými ve Francii mluví imigranti. „Nezpívá francouzsky. Nezpívá ani cizím jazykem. Těžko říct, co zpívá,“ řekla Le Penová v celostátním rozhlase. Zdá se, že Aya Nakamuraová nemá ani dostatečnou podporu veřejnosti. Alespoň podle výzkumu veřejného mínění provedeného francouzskou společností Odoxa. Vyplynulo z něj, že pro 73 procent respondentů zpěvačka nereprezentuje „francouzskou“ hudbu, 63 procent se stavělo proti tomu, aby byla hlavní hvězdou zahajovacího ceremoniálu. Podobně nedávný průzkum, který agentuře YouGov zadal francouzský zpravodajský web Linternaute, ukázal, že více Francouzů by na zahajovacím ceremoniálu olympijských her před Nakamuraovou preferovalo vystoupení DJ a producenta Davida Guetty nebo už rozpadlého elektronického dua Daft Punk. A to i přesto, že většina textů zmíněných hudebníků je v angličtině. „Tohle je Paříž, ne trh v Bamaku“ Extremistická skupina, která si říká Les Natifs (Původní obyvatelé), vyvěsila u řeky Seiny transparent se vzkazem: „V žádném případě, Ayo, tohle je Paříž, ne trh v Bamaku“. Narážka na hlavní město západoafrického státu Mali připomněla zpěvaččiny kořeny. Osmadvacetiletá Nakamuraová přišla z Mali do Francie jako dítě. „Můžete být rasisti, ale nejste hlušší. To vás uráží! Stávám se v debatách státním tématem č. 1…, ale co vám vlastně dlužím? Nic,“ reagovala zpěvačka na útočné komentáře ze sociálních sítích. Proti kritikům a rasistickým výpadům se ohradila i písní. V novém singlu Doggy zpívá, že „sama nemám žádné nepřátele, to oni mě nenávidí“.