Zemřel herec James Van Der Beek. Proslavil ho seriál Dawsonův svět

Po boji s rakovinou ve středu zemřel americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět. Bylo mu 48 let. O úmrtí informují agentury s odvoláním na umělcovu rodinu.
„Náš milovaný James David Van Der Beek ráno pokojně odešel. Své poslední dny prožil s odvahou, vírou a důstojností,“ napsala na instagramu hercova manželka Kimberly.
Otec šesti dětí v roce 2024 oznámil, že se léčí s rakovinou trávicího ústrojí. Loni v září se dle agentury AP překvapivě prostřednictvím videa objevil na charitativní akci v New Yorku, kde se znovu sešli herci z Dawsonova světa, i když předtím avizoval, že se jí ze zdravotních důvodů nebude účastnit.
Herec narozený v roce 1977 ve státě Connecticut na severovýchodě USA se do paměti diváků nejvíce zapsal právě seriálem o skupině středoškolských přátel, kteří se učili, co znamená zamilovat se, budovat skutečná přátelství a najít své místo v životě. Spolu s ním si díky Dawsonově světu udělali jméno také Michelle Williamsová, Katie Holmesová a Joshua Jackson.
Van Der Beek měl dle AP někdy potíže vymanit se ze stínu tohoto seriálu. „Je těžké konkurovat něčemu, co bylo takovým kulturním fenoménem, jako byl Dawsonův svět,“ řekl v roce 2013 serveru Vulture. „Běžel tak dlouho. To je spousta hodin, kdy hrajete jednu postavu před očima lidí. Je proto přirozené, že si vás s ní spojují,“ přiznával.
Van Der Beek, který začal s herectvím ve třinácti letech poté, co kvůli zranění nemohl hrát americký fotbal, se během své kariéry objevil také v menších rolích v seriálech Jak jsem poznal vaši matku nebo Mrcha od vedle a filmech Scary Movie: Děsnej biják či Jay a mlčenlivý Bob vrací úder.