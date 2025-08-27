Benátky opět hostí nejstarší filmový festival na světě. O hlavní cenu, Zlatého lva, se uchází dvacet jedna titulů. Česká kinematografie je v programu zastoupena dvěma koprodukčními snímky.
Začíná festival v Benátkách, česká stopa vede k Otci
Festival zahájí nový snímek italského režiséra Paola Sorrentina La Grazia (Smilování). Očekávání budí film Bugonia o únosu vyprovokovaném konspiračními teoriemi. Do Benátek ho přiváží Yorgos Lanthimos. Po zhruba dvaceti letech se na festival vrací jihokorejský režisér Pak Čchan-uk, a to s filmem No Other Choice (Není jiné volby). Historická traumata střední Evropy připomene film Árva (Sirotek) maďarského režiséra Lászlóa Nemese z dob protisovětského povstání v jeho zemi.
Hvězdné obsazení má i komedie Jay Kelly Noaha Baumbacha s Georgem Clooneym a Adamem Sandlerem v hlavní rolích. A Jude Law ztvárnil ruského vůdce Vladimira Putina ve snímku Le Mage du Kremlin (Kremelský čaroděj) od Oliviera Assayase. V hlavní soutěži bude uveden i snímek The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) o izraelském útoku v Pásmu Gazy, při kterém zahynula rodina palestinských civilistů.
Vůbec poprvé na benátský festival zavítá Julia Robertsová, aby uvedla snímek Obvinění, který natočil italský režisér Luca Guadagnino. Promítán bude mimo soutěž, stejně jako pětihodinový snímek Zapisnaja knižka režisjora (Režisérův deník) ruského tvůrce Alexandra Sokurova. Ruští tvůrci se tak do Benátek vrací po několika letech, kdy nebyli zváni kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Sokurov patří ke kritikům Putinova režimu.
Cenu za celoživotní dílo převezmou německý režisér Werner Herzog a americká herečka s českými kořeny Kim Novak.
V letošním programu se najdou i jiné české stopy. V sekci Horizonty se představí film Otec slovenské režisérky Terezy Nvotové, natočený v česko-slovensko-polské koprodukci na základě skutečné rodinné tragédie. V nesoutěžní sekci Venezia Spotlight bude mít premiéru snímek Made in EU v české koprodukci od bulharského režiséra Stefana Komandareva.