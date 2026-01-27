Vědce zajímá, co s tělem dělá opera


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Vědce zajímá, co s tělem dělá opera
Zdroj: ČT24

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně zkoumají, co se s lidským tělem i emocemi děje během živého operního představení. Sledují srdeční tep, dech i mozkovou aktivitu a propojují data s tím, co diváci sami popisují.

Účastníci výzkumu usedli v divadle ve speciální čepici, k níž jsou připojeny elektrody EEG. „Vidíme vlny, frekvence v různých oblastech mozku. Abychom hlouběji pochopili, co se tam děje, je potřeba data analyzovat,“ vysvětluje výzkumný pracovník Martin Kojan.

A data je třeba propojit s tím, co přesně diváci v daný moment sledovali a poslouchali. „Víme z prepilotáží, že se hodně děje, hlavně emočně a se srdcem,“ podotýká garantka projektu Šárka Havlíčková. Reakci srdečního rytmu na rytmus hudby měří chytré hodinky.

Zkoumá se i vliv prostředí

O své pocity se diváci navíc bezprostředně po představení podělili v individuálních rozhovorech. Otázky se týkají i zkoumání vlivu divadelního prostředí na publikum, v tom je výzkum nezvyklý. „Většinou se výzkumy dějí tak, že participanti hledí na video, ale my jsme chtěli, aby ta zkušenost byla živá,“ uvedla Havlíčková.

Záznamy z měření čtyřicítky účastníků bude s kolegy vyhodnocovat několik týdnů. Poté by chtěli experiment zopakovat.

Brněnská Aida prožívá lásku a zradu na velkolepé scéně
Aida v Národním divadle Brno

Výběr redakce

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

Babiš pozval Pavla i Macinku na jednání. Opozice žádá odvolání ministra

13:51Aktualizovánopřed 6 mminutami
Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

Macinka označil zprávy Pavlovi za politické vyjednávání

16:06Aktualizovánopřed 20 mminutami
Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

Právníci se domnívají, že Macinka nespáchal zprávami Hradu trestný čin

před 36 mminutami
Poslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

Poslanci řeší i Macinkovy zprávy Pavlovi

03:47Aktualizovánopřed 49 mminutami
Rusko rozsáhle zaútočilo na Oděsu. Bez elektřiny zůstal Charkov

Rusko rozsáhle zaútočilo na Oděsu. Bez elektřiny zůstal Charkov

10:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Připomínka 81. výročí osvobození vězňů koncentračního tábora v Osvětimi

SledujtePřipomínka 81. výročí osvobození vězňů koncentračního tábora v Osvětimi

10:03Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

Dva ze čtyř bloků Chvaletic musí pokračovat, doporučuje ČEPS

11:00Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

Novým šéfem Správy železnic bude Tóth

12:42Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Vědce zajímá, co s tělem dělá opera

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně zkoumají, co se s lidským tělem i emocemi děje během živého operního představení. Sledují srdeční tep, dech i mozkovou aktivitu a propojují data s tím, co diváci sami popisují.
před 1 hhodinou

„Nejsem nacista a miluji Židy.“ Rapper Ye se opět omlouvá

Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, se veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Své výroky zdůvodnil nediagnostikovaným poraněním mozku a problémy s duševním zdravím. Popel na hlavu si nesype poprvé. A omluvu načasoval jen pár dnů před vydáním nového alba.
před 1 hhodinou

Spalující rivalita o hokejové gay romanci se stala hitem

Jeden je Kanaďan, druhý Rus. Oba jsou hokejové hvězdy. A z jejich Spalující rivality, jak se seriál o nich jmenuje, taje nejen led na stadionu, ale i spousta fanoušků po celém světě. Natolik, že se mnozí snaží přijít na důvod, proč se tato gay romance stala takovým fenoménem zejména mezi heterosexuálními divačkami.
23. 1. 2026

Archeologové popsali nejstarší lidské jeskynní umění. Našli ho v Indonésii

Lidé tvořili umění zřejmě od počátku doby, kdy se začali stávat inteligentními bytostmi. Tyto počátky se ale nedochovaly. Teď ale vědci v indonéské jeskyni odhalili zatím nejstarší důkaz této lidské činnosti.
23. 1. 2026

Nominace na Oscara vysbírali rekordní Hříšníci, český Hurikán neuspěl

Nominacím na ceny Oscar za rok 2025 vévodí film Hříšníci režiséra Ryana Cooglera. Překonal dokonce dosavadní rekord v počtu nominací, má jich o dvě víc, tedy šestnáct. Český krátkometrážní animovaný snímek Hurikán režiséra Jana Sasky se do finále nedostal. Vítězové si pro prestižní sošky dojdou v polovině března.
22. 1. 2026Aktualizováno22. 1. 2026

Třiadvacet postav pro dva herce. Changes ukazují, jak se za den změníme

Dva herci ztvárňují třiadvacet postav v intimní a zároveň ironické inscenaci Changes, kterou v české premiéře uvádí Národní divadlo Brno. Hra současné německé dramatičky Maji Zadeové sleduje jediný den v životě partnerské dvojice a zároveň svět kolem, který se neustále proměňuje.
22. 1. 2026

Martin Salajka se prodírá mlhovinou mimo realitu

Martina Salajku přivedla k malování příroda. Teď se k ní vrací ještě intenzivněji než kdy dřív, jak ukazuje i ohlédnutí za jeho tvorbou z posledních dvou let na výstavě Nebula, tedy Mlhovina, v pražské Trafo Gallery.
22. 1. 2026

K Didoně a Aeneovi přizvali v Národním divadle Indiánskou královnu

Národní divadlo uvádí jednu z nejstarších, dodnes široce hraných a populárních oper. Milostný příběh s tragickým koncem Dido a Aeneas převedl do operní podoby na konci sedmnáctého století anglický komponista Henry Purcell.
21. 1. 2026
Načítání...