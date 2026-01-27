Vědce zajímá, co s tělem dělá opera

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně zkoumají, co se s lidským tělem i emocemi děje během živého operního představení. Sledují srdeční tep, dech i mozkovou aktivitu a propojují data s tím, co diváci sami popisují.
Účastníci výzkumu usedli v divadle ve speciální čepici, k níž jsou připojeny elektrody EEG. „Vidíme vlny, frekvence v různých oblastech mozku. Abychom hlouběji pochopili, co se tam děje, je potřeba data analyzovat,“ vysvětluje výzkumný pracovník Martin Kojan.
A data je třeba propojit s tím, co přesně diváci v daný moment sledovali a poslouchali. „Víme z prepilotáží, že se hodně děje, hlavně emočně a se srdcem,“ podotýká garantka projektu Šárka Havlíčková. Reakci srdečního rytmu na rytmus hudby měří chytré hodinky.
Zkoumá se i vliv prostředí
O své pocity se diváci navíc bezprostředně po představení podělili v individuálních rozhovorech. Otázky se týkají i zkoumání vlivu divadelního prostředí na publikum, v tom je výzkum nezvyklý. „Většinou se výzkumy dějí tak, že participanti hledí na video, ale my jsme chtěli, aby ta zkušenost byla živá,“ uvedla Havlíčková.
Záznamy z měření čtyřicítky účastníků bude s kolegy vyhodnocovat několik týdnů. Poté by chtěli experiment zopakovat.