Největší filmový projekt natáčený letos v tuzemsku má jméno. Czech Film Commission potvrdila, že od poloviny října do poloviny ledna příštího roku bude v Česku vznikat nová adaptace videohry Resident Evil v režii Zacha Creggera. Studio Sony podle zdrojů ČT24 bude točit v Jordan Studios v pražských Letňanech a skrze lokální produkci má za české služby utratit vyšší stovky milionů korun.
V Česku se schyluje k natáčení nové filmové adaptace hry Resident Evil
„Ano, jde o největší filmový projekt, který v Česku tento rok natáčí,“ potvrdila bez dalších podrobností vedoucí oddělení Czech Film Commission Státního fondu kinematografie Pavlína Žipková. Resident Evil, v němž hrdinové čelí zombie, tak následuje jiný vysokorozpočtový americký horor, Nosferatu, který se v ateliérech i na lokacích v tuzemsku točil před dvěma lety.
Režisér Cregger už v Česku několik týdnů natáčení připravuje, zároveň ale propaguje i svůj předchozí horor Hodina zmizení, který měl v tuzemsku premiéru v srpnu. Buď sám, nebo se svými producenty či autory výpravy uvedl snímek na několika pražských projekcích. O tom, jak ve své tvorbě přemýšlí o budování napětí, se chystá mluvit také v pondělí na pravidelném cyklu Cinergy v kině Světozor.
Filmař, jenž na sebe upozornil i hororem Barbar, natočí v pořadí osmou adaptaci videohry od firmy Capcom. První film v režii Paula W. S. Andersona s Millou Jovovichovou v hlavní roli vznikl v roce 2002. Tato herečka se v novém snímku patrně neobjeví, hlavní postavy mají podle informací médií ztvárnit Austin Abrams a Paul Walter Hauser.
„Jsem velkým ctitelem her, takže vyprávím příběh, který jim píše milostný dopis a řídí se jejich pravidly,“ řekl Cregger serveru Inverse. Nepůjde ale prý o příběh policejního nováčka a pozdějšího vládního agenta Leona, jednoho ze dvou hlavních herních charakterů.
Nejvíc utrácí seriály
Letňanské ateliéry, v nichž se má točit, minulé roky obsadilo několik sezon fantasy seriálu Kolo času s Rosamund Pikeovou. Právě tyto produkce utrácí nejvíc peněz.
Jedním z nejdražších projektů v historii české audiovizuální produkce byl loni seriál pro Amazon Prime Video Blade Runner 2099, jenž měl více než sto natáčecích dní a utratil 1,8 miliardy korun. Seriál Foundation platformy Apple TV+ ve stejném roce utratil přes 800 milionů. Německý hororový seriál City of Blood pro Disney+ s rozpočtem téměř 400 milionů korun se stal třetím nejdražším zahraničním projektem loňského roku.
Česko nyní v základní sazbě vrací filmařům pětadvacet procent z utracených peněz za české služby. Také se zvýšila maximální výše této pobídky ze 150 milionů korun na 450 milionů. K drahým seriálům i mohutným akčním snímkům posledních let jako The Gray Man nebo Vyproštění 2 se letos přidala i nová adaptace románu Věk nevinnosti, tu nyní v barrandovských ateliérech točí platforma Netflix.