Těžší než dostat se do muzea je z něj zmizet, říká kurátor ke krádežím umění


před 29 mminutami
7 minut
Kurátor Jan Skřivánek o zabezpečení muzeí
Zdroj: ČT24

„Pokud nechceme muzea redefinovat a mít je spíše jako bankovní domy, kde stojí ozbrojená ochranka, ale chceme zachovat přístupnost a otevřenost, tak riziko, že agresivní lupiči uspějí, vždy existuje,“ domnívá se kurátor pražského Musea Kampa Jan Skřivánek. Na krádežích, jako byla ta aktuálně vyšetřovaná ve francouzském Louvru, není podle něho nejtěžší dostat se do expozice, ale nepozorovaně zmizet a pak se zbavit ukradených artefaktů. V případě šperků to jde snáz, protože cennější než konkrétní náhrdelník je pro pachatele materiál v podobě drahých kamenů a kovů.

Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený
Muzeum v Louvru

Masarykův vzkaz si může krátce prohlédnout veřejnost

Vzkaz Tomáše Garrigua Masaryka z takzvané tajemné obálky může od úterý vidět veřejnost. Originál dokumentu vystavuje Národní archiv v budově na pražském Chodovci. Vzácnou archiválii si lidé mohou prohlédnout do pátku, vždy od deseti do 18 hodin.
před 7 mminutami

Začalo bourání části Bílého domu. Vznikne tam taneční sál

Demoliční čety v pondělí zbouraly část proslulého Východního křídla Bílého domu, aby mohly zahájit stavbu tanečního sálu prezidenta Donalda Trumpa. Ten o projektu dříve prohlásil, že nebude zasahovat do stávající památky.
před 25 mminutami

Těžší než dostat se do muzea je z něj zmizet, říká kurátor ke krádežím umění

„Pokud nechceme muzea redefinovat a mít je spíše jako bankovní domy, kde stojí ozbrojená ochranka, ale chceme zachovat přístupnost a otevřenost, tak riziko, že agresivní lupiči uspějí, vždy existuje,“ domnívá se kurátor pražského Musea Kampa Jan Skřivánek. Na krádežích, jako byla ta aktuálně vyšetřovaná ve francouzském Louvru, není podle něho nejtěžší dostat se do expozice, ale nepozorovaně zmizet a pak se zbavit ukradených artefaktů. V případě šperků to jde snáz, protože cennější než konkrétní náhrdelník je pro pachatele materiál v podobě drahých kamenů a kovů.
před 29 mminutami

Obrazem: Grand Prix Architektů 2025 obdržela kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici

Hlavní cenu poroty Grand Prix Architektů 2025 si odnesl projekt kaple Panny Marie Bolestné v Moutnici, jehož autorem je Jan Říčný. Porota Obce architektů i letos vybírala z přihlášených prací užší okruh projektů, z nichž následně vzešli vítězové jednotlivých kategorií. Cenu za celoživotní dílo získal Martin Rajniš.
před 13 hhodinami

Opera přenese diváky do úkrytu k Anne Frankové

Operní soubor Jihočeského divadla uvádí na komorní scéně Deník Anne Frankové. Pěvci i diváci se v nastudování operního monodramatu Grigorije Samujloviče Frida ocitnou v domě, kde se dívka se svou rodinou během druhé světové války ukrývala.
před 18 hhodinami

Česká literatura se chystá za rok do Frankfurtu

Frankfurtský knižní veletrh skončil a Česko převzalo štafetu čestného hosta příštího ročníku. Hlavní pozornost na největší akci svého druhu na světě bude upřena na tuzemské autory a jejich knihy. Přípravy už začaly.
před 19 hhodinami

Historie krádeží v Louvru: zmizela Mona Lisa i brnění

Šperky ze sbírky císaře Napoleona, které zloději v neděli odnesli z Louvru, nejsou prvním ukradeným exponátem v tomto vyhlášeném pařížském muzeu. Naposledy tamní díla zlákala k odcizení na konci devadesátých let. Nejznámější ale zůstává krádež, jež pomohla Moně Lise stát se jedním z nejslavnějších obrazů na světě.
před 20 hhodinami

Kus města je mnohem víc než jen budova, říká architekt nové pražské čtvrti

Praha se dočká staveb od světoznámého architekta Daniela Libeskinda. Autor památníku 11. září v New Yorku se postará o podobu nové čtvrti v Karlíně. „Potřebujeme smysl pro kulturu. Tomuhle sice říkáme bydlení, ale pro mě je to kulturní projekt,“ říká Libeskind. Rozhovor natáčel Filip Karban.
včera v 11:41
