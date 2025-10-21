Těžší než dostat se do muzea je z něj zmizet, říká kurátor ke krádežím umění

7 minut
„Pokud nechceme muzea redefinovat a mít je spíše jako bankovní domy, kde stojí ozbrojená ochranka, ale chceme zachovat přístupnost a otevřenost, tak riziko, že agresivní lupiči uspějí, vždy existuje,“ domnívá se kurátor pražského Musea Kampa Jan Skřivánek. Na krádežích, jako byla ta aktuálně vyšetřovaná ve francouzském Louvru, není podle něho nejtěžší dostat se do expozice, ale nepozorovaně zmizet a pak se zbavit ukradených artefaktů. V případě šperků to jde snáz, protože cennější než konkrétní náhrdelník je pro pachatele materiál v podobě drahých kamenů a kovů.