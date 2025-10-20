Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Po nedělní loupeži vzácných šperků pařížské muzeum Louvre ani v pondělí neobnoví provoz, ačkoliv dříve podle médií tvrdilo, že se jeho brány návštěvníkům otevřou. Policie stále pátrá nejméně po čtyřech pachatelích, kteří cennosti z muzea v centru Paříže odnesli. Muzeum je uzavřené od nedělního dopoledne, kdy se loupež krátce po zahájení provozu stala.

Novináři u vstupu do muzea v pondělí kolem deváté hodiny viděli, jak návštěvníci vcházejí dovnitř, uvádí stanice France Info. Kolem desáté hodiny však tisková služba muzea oznámila, že zůstane uzavřené i během dne. „Osoby, který si na dnešní den rezervovaly návštěvu, obdrží peníze zpět,“ stojí na stránkách muzea.

Zloději ukradli z pařížského Louvru šperky
Policisté před Louvrem (19. října 2025)

Lupiči se dostali do muzea oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Eugénie, se však při útěku zbavili. Podle policie jsou pachatelé nejméně čtyři. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez, který dříve působil jako pařížský prefekt, se domnívá, že jde o zkušené lupiče, kteří možná pocházejí ze zahraničí.

Zabezpečení památek je nedostatečné

„Je jisté, že jsme selhali,“ uvedl ráno ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Loupež podle něj vyslala do světa „velmi negativní obraz Francie“. Podle ministra je ale v zemi takové množství muzeí, že je obtížné je všechna ochránit.

Ministryně kultury Rachida Datiová sdělila, že zabezpečení památek se ve Francii dlouhodobě podceňuje. Podle ní však šperky v Louvru byly pod ochranou a alarm se při loupeži spustil. Muzeum tvrdí, že jeho hlídači zavolali policii a lupiče zahnali.

Francouzský účetní dvůr ve zprávě, kterou zveřejní v listopadu, podle stanice France Info kritizuje zpoždění v zavádění bezpečnostních opatření v Louvru. Podle zprávy orgánu, který je ekvivalentem českého Národního kontrolního úřadu, navíc muzeum vydává na zvýšení bezpečnosti jen malou část svého rozpočtu. Vedení muzea tvrdí, že bezpečnost se výrazně zvýší s projektem celkové renovace muzejního areálu. Odbory nedávno kritizovaly snižování počtu hlídačů.

Jedno z nejznámějších muzeí na světě je opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který stále nebyl nalezen, píše AFP.

Louvre je v „žalostném stavu“. Dočká se renovace
Emmanuel Macron při projevu v Louvru

Výběr redakce

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

11:53Aktualizovánopřed 6 mminutami
Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

05:37Aktualizovánopřed 16 mminutami
Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

před 21 mminutami
Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

před 28 mminutami
Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

Nebezpečné křižovatky snadno vedou k nehodám. Někde se snaží o změnu

před 1 hhodinou
Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

před 1 hhodinou
ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

ANO, SPD a Motoristé jednají o programu společné vlády

09:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky, fiakrům vypoví smlouvu

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Desítky velkých webů a aplikací mají problémy kvůli globálnímu výpadku cloudu

Mnoho z největších světových webových stránek a aplikací zasáhl výpadek, který postihl cloudovou službu Amazon Web Services (AWS) americké firmy Amazon. Kvůli němu nefunguje nebo má problémy řada mobilních aplikací včetně platforem Zoom, Signal, Snapchat nebo Duolingo, informují tiskové agentury.
11:53Aktualizovánopřed 6 mminutami

Nová japonská vláda podepsala koaliční smlouvu. Premiérkou má být poprvé žena

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP), která dosud figurovala ve vládě, podepsala s menší Stranou inovace (JIP) koaliční smlouvu. Informovaly o tom agentury AFP a Kjódó, podle kterých je tak jisté, že se šéfka LDP Sanae Takaičiová stane první ženou v čele japonské vlády.
05:37Aktualizovánopřed 16 mminutami

Izraelci stříleli na ozbrojence, kteří údajně přešli žlutou linii v Gaze

Izraelští vojáci zahájili v pondělí palbu na několik palestinských ozbrojenců, kteří ve dvou případech překročili takzvanou žlutou linii na východě města Gaza, za niž se armáda stáhla podle podmínek současného příměří, a podle tvrzení vojáků pro ně představovali hrozbu. Informovala o tom izraelská média, která se odvolávají na prohlášení armády. Podle palestinských médií byli v pondělí v této oblasti zabiti nejméně dva lidé.
před 21 mminutami

Vědci dokázali zachytit data z civilních i vojenských družic. Zabezpečení je děravé

Satelitní komunikace není ani zdaleka tak zabezpečená, jak se veřejnost i experti domnívají. Jejich zabezpečení selhalo už při pokusu s vybavením za několik stovek dolarů.
před 28 mminutami

Ministři podpořili návrh ukončit dovoz ruského plynu do EU

Unijní ministři energetiky v pondělí podpořili návrh na postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie, přičemž úplný zákaz by měl být zaveden od 1. ledna 2028. Podle dánského předsednictví v Radě EU kompromis nepodpořily pouze dva státy. V minulosti měly k návrhu výhrady zejména Slovensko a Maďarsko. K prosazení návrhu ale stačila kvalifikovaná většina a bylo tak možné Bratislavu a Budapešť v pondělí přehlasovat.
před 28 mminutami

Nákladní letoun sjel v Hongkongu z ranveje do moře. Zemřeli dva lidé

Nákladní letoun z Dubaje sjel v neděli večer při přistání na letišti v Hongkongu z ranveje do moře. Při nehodě zemřeli dva lidé z letištního vozidla, čtveřici členů posádky letadla se podařilo zachránit a převézt do nemocnice, informovaly agentury Reuters a AP.
02:51Aktualizovánopřed 32 mminutami

Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

Po nedělní loupeži vzácných šperků pařížské muzeum Louvre ani v pondělí neobnoví provoz, ačkoliv dříve podle médií tvrdilo, že se jeho brány návštěvníkům otevřou. Policie stále pátrá nejméně po čtyřech pachatelích, kteří cennosti z muzea v centru Paříže odnesli. Muzeum je uzavřené od nedělního dopoledne, kdy se loupež krátce po zahájení provozu stala.
před 1 hhodinou

Aby válka skončila, Donbas musí zůstat rozdělený, prohlásil Trump

Donbas na východě Ukrajiny musí zůstat rozdělený, aby ruská válka proti sousední zemi mohla skončit, prohlásil v neděli americký prezident Donald Trump. Píše o tom agentura AP, která podotýká, že většina tohoto regionu by tak připadla Rusku.
před 4 hhodinami
Načítání...