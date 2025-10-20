Pařížský Louvre zůstává po krádeži stále zavřený

Po nedělní loupeži vzácných šperků pařížské muzeum Louvre ani v pondělí neobnoví provoz, ačkoliv dříve podle médií tvrdilo, že se jeho brány návštěvníkům otevřou. Policie stále pátrá nejméně po čtyřech pachatelích, kteří cennosti z muzea v centru Paříže odnesli. Muzeum je uzavřené od nedělního dopoledne, kdy se loupež krátce po zahájení provozu stala.
Novináři u vstupu do muzea v pondělí kolem deváté hodiny viděli, jak návštěvníci vcházejí dovnitř, uvádí stanice France Info. Kolem desáté hodiny však tisková služba muzea oznámila, že zůstane uzavřené i během dne. „Osoby, který si na dnešní den rezervovaly návštěvu, obdrží peníze zpět,“ stojí na stránkách muzea.
Lupiči se dostali do muzea oknem a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich, koruny císařovny Eugénie, se však při útěku zbavili. Podle policie jsou pachatelé nejméně čtyři. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez, který dříve působil jako pařížský prefekt, se domnívá, že jde o zkušené lupiče, kteří možná pocházejí ze zahraničí.
Zabezpečení památek je nedostatečné
„Je jisté, že jsme selhali,“ uvedl ráno ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Loupež podle něj vyslala do světa „velmi negativní obraz Francie“. Podle ministra je ale v zemi takové množství muzeí, že je obtížné je všechna ochránit.
Ministryně kultury Rachida Datiová sdělila, že zabezpečení památek se ve Francii dlouhodobě podceňuje. Podle ní však šperky v Louvru byly pod ochranou a alarm se při loupeži spustil. Muzeum tvrdí, že jeho hlídači zavolali policii a lupiče zahnali.
Francouzský účetní dvůr ve zprávě, kterou zveřejní v listopadu, podle stanice France Info kritizuje zpoždění v zavádění bezpečnostních opatření v Louvru. Podle zprávy orgánu, který je ekvivalentem českého Národního kontrolního úřadu, navíc muzeum vydává na zvýšení bezpečnosti jen malou část svého rozpočtu. Vedení muzea tvrdí, že bezpečnost se výrazně zvýší s projektem celkové renovace muzejního areálu. Odbory nedávno kritizovaly snižování počtu hlídačů.
Jedno z nejznámějších muzeí na světě je opakovaně terčem loupeží a krádeží. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež portrétu Mony Lisy, který se podařilo nalézt po dvou letech. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který stále nebyl nalezen, píše AFP.