Sto let od narození pěvkyně Soni Červené připomíná unikátní výstava

České muzeum hudby představuje výstavu k výrazné osobnosti světové hudební scény – Soně Červené. Otevírá se u příležitosti nedožitých stých narozenin operní pěvkyně, které připadají na úterý. Expozice připomíná její mimořádnou uměleckou dráhu i osobní příběh. Poslední roli ztvárnila v 96 letech coby svatá Ludmila. Na výstavě ji představují i dvě desítky kostýmů. Prostorem se symbolicky táhne červená neonová linka. Vystaveno je více než dvě stě exponátů, mimo jiné i osobní předměty Soni Červené.
