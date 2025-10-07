V roce 2008 na Ukrajině pořádala mladá Oxana Šačková a její přátelé protesty s hesly namalovanými na nahém těle. Odsuzovali prostituci i policejní násilí. Zrod feministického hnutí Femen vypráví prostřednictvím hraného portrétu jedné ze zakladatelek francouzská režisérka Charlène Favierová. K filmu Oxana se v podzimní sezoně vracejí česká klubová kina.
Snímek o sextremistce Oxaně sleduje zrod hnutí Femen
Portrétem jedné ze zakladatelek radikální feministické skupiny Femen navázala Favierová na svůj debut Slalom o sexuálním zneužívání ve vrcholném sportu. Snímek Oxana měl premiéru loni. Představuje aktivistku, která připravila půdu pro feministická hnutí, jako je MeToo.
Říkala o sobě, že je sextremistka, aktivistka a umělkyně. „Prostřednictvím svého umění vynalezla, jak se Femen prezentuje. Zdvižená pěst, květinový věnec na hlavě, zarputilý výraz, vzpřímené tělo – to všechno vychází z její znalosti ikon, z víry a později také z umělců, které studovala,“ upozornila režisérka v rozhovoru pro organizaci Unifrance, řízenou filmovým centrem při francouzském ministerstvu kultury.
Protesty mířily i na prezidenta Zemana
Z Ukrajiny, kde protesty aktivistek Femen v roce 2008 začaly, se rozšířily i do Ruska a západní Evropy. Od počátku používalo hnutí formu protestu, kdy se aktivistky na veřejných místech náhle objevily do pasu vysvlečené s hesly namalovanými na prsou.
Tyto akce podnikly členky Femen například u sídla Gazpromu v Moskvě, ale také při různých volbách – podobným projevem mířily na italského expremiéra Silvia Berlusconiho, francouzskou kandidátku na prezidentku Marine Le Penovou a i českého prezidenta Miloše Zemana. Aktivistky Femen také opakovaně protestovaly ve Vatikánu.
Proti nespravedlnosti nejen vůči ženám
„Domnívám se, že ve větším měřítku Femen bojuje proti nespravedlnosti obecně. Proti nespravedlnosti tohoto světa. Pochopitelně se také zaměřuje na ženskou otázku, ale ne pouze na tu,“ podotýká Favierová. Možné otazníky kolem hnutí, jako je třeba financování ani další podrobnosti, pro ni ale nebyly filmařsky téma, soustředila se na příběh Oxany.
Do titulní role obsadila ukrajinskou herečku Albinu Korzhovou. Točilo se na Ukrajině, což ale přestalo být možné po začátku plnohodnotné ruské invaze v únoru 2022. „Natáčení pak začalo být velice emocionální. I kvůli tomu, že za námi z Ukrajiny přijela herečka. Nechala tam rodiče, svého otce i partnera na frontě. Bylo to velmi silné,“ popisuje Favierová.
Natočení ani uvedení filmu se skutečná Oxana Šačková nedožila. V roce 2018 byla nalezena mrtvá ve svém bytě v Paříži.