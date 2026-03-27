Rodina odráží společnost, míní Omerzu. V kinech to dokládají Nevděčné bytosti


před 35 mminutami|Zdroj: ČT24

Do tuzemských kin vstupují Nevděčné bytosti. Nový snímek režiséra a scenáristy Olma Omerzua odkrývá problémy během jedné rodinné dovolené. Herecké obsazení je mezinárodní, například otce si zahrál Ir Barry Ward.

Nevděčnost je slovo, která v rodinách občas zaznívá. „Trochu mě to provokovalo k přemýšlení, co vlastně tím rodiče chtějí říct. Říkal jsem si, za co by děti tak moc měly ukazovat vděk – jestli za to, že se vůbec narodily. V našem filmu není úplně jednoznačné, kdo je ten nevděčný. Možná rodiče jsou ti nejvíc nevděční ze všech,“ upřesnil Omerzu v souvislosti se svým filmovým příběhem. 

Sedmnáctiletá Klára a její mladší bratr žijí v bilingvní rodině, jejich rodiče se ovšem před nedávnem rozešli. Otec se rozhodne vzít děti k Jadranu a zapracovat na vzájemném vztahu. To, co vypadá jako pokus o rodinnou idylu, postupně odkrývá hlubší problémy, zvláště v případě Kláry, která se potýká s poruchou příjmu potravy. Napětí ještě vzroste, když se zamiluje do místního mladíka.

Rozhovor s Olmem Omerzuem a Antonínem Chmelou
„Přišlo mi zajímavé skloubit psychologické drama s komičnem,“ podotýká režisér. „Jakmile je problém, tak lidé často hledají zkratky, jak se dostat do cíle. Jako by se nechtěli zastavit a zkusit získat odstup,“ pokračuje. Ve snímku jsou oněmi zkratkami lži, přičemž právě jejich narůstání má i určitý komický rozměr. „Ale je to trochu znepokojivá komičnost, kdy si říkáme, co bychom dělali my, kdybychom byli v takové těžké situaci. Jestli bychom se chovali stejně nezodpovědně,“ dodal.

Rodina rozbitá i jazykově

Omerzu pochází ze Slovinska, vystudoval a tvoří ale v tuzemsku. Rovněž jeho pátý snímek má mezinárodní obsazení. V hlavních rolích teenagerů debutují čeští herci Dexter Franc a Antonín Chmela.

„Dospívající dívka, která řeší spoustu vnitřních problémů, je mnohovrstevnatá a různé vrstvy připouští různým lidem, některé ale ani sama sobě. Za mě je to hodně protikladná postava,“ říká Dexter Franc o Kláře v pořadu Sama doma. Chmela ke své roli mladšího bratra uvedl: „Cítí se dost sám, trochu odstrčený, protože rodiče se kvůli jejím zdravotním problémům věnují hlavně Kláře.“

Otce ztvárnil irský herec Barry Ward, známý z Jimmyho tančírny Kena Loache či netflixovského seriálu The End of the F***ing World. Matku hraje původem slovenská herečka působící v Itálii Barbora Bobuľová, která zaujala například v hlavní roli televizního dramatu Coco Chanel. Klářinu letní lásku si zahrál Timon Šturbej ze Slovinska.

„Rozbitá rodina je rozbitá i v jazycích,“ vysvětluje Omerzu. „Podobných rodin znám hodně, ale ve filmu jsem je moc často neviděl. Hodně jsem sledoval dynamiku toho, když se přepne do jiného jazyka. Táta většinou mluví anglicky, ale když se chce přiblížit dětem a občas jimi i trochu manipulovat, tak komunikuje česky,“ upozorňuje tvůrce.

Rodina jako téma

Na rodinu, respektive svět teenagerů, nahlížel Omerzu už ve svých předchozích počinech, za něž má Českého lva i Ceny české filmové kritiky. Třeba v Rodinném filmu, Atlasu ptáků nebo dramatu Všechno bude. „Rodina mi přijde jako zajímavá buňka, přes kterou jde mluvit i o společnosti. Odráží se v ní strašně moc témat. V něčem mě až fascinovalo, jak můžeme přes rodinný příběh vyprávět o manipulaci, která je kolem nás dennodenně,“ nastínil Omerzu. 

Světovou premiéru měly Nevděčné bytosti na festivalu v San Sebastiánu, před uvedením do tuzemských kin se už promítaly i v dalších zemích. „Ohlasy jsou pozitivní, lidé se s tématem hodně identifikují. Napojit se na něj umí rodiče i teenageři,“ pochvaluje si Omerzu. Film vznikl v koprodukci České televize. 

Peníze či drogy za „správný" lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Vládní Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána před dubnovými volbami do parlamentu čelí obvinění z masového kupčení s hlasy, píše server BBC News s odkazem na dokumentární film s názvem Cena hlasu. Snímek nezávislých tvůrců dlouhodobě mapoval praktiky, které nyní v průzkumech zaostávající strana používá ke zvrácení výsledků. Představitelé Fideszu obyvatelům maďarských žup prý nabízí třeba peníze, práci, potřebné léky nebo nelegální drogy.
před 36 mminutami

Noc s Andersenem má děti opět přivést k zájmu o literaturu

V celé řadě knihoven, škol a na dalších místech po celém Česku se chystají na Noc s Andersenem. Akce se koná každým rokem na podporu dětského čtení a čtenářství u příležitosti výročí narození tohoto dánského pohádkáře. Večerní program, či dokonce nocování mezi knihami, připravily na noc z 27. na 28. března pro zájemce stovky knihoven a škol po celém Česku, ale také v dalších zemích.
před 1 hhodinou

Devadesátiny oslaví Svěrák díky přenosu nejen v divadle, ale i v kinech a rádiu

Své devadesáté narozeniny, které připadají na 28. března, oslaví Zdeněk Svěrák v sobotu v Divadle Járy Cimrmana. Večer, odkazující mimo jiné k improvizacím z počátků Svěrákovy tvorby, bude přenášet Radiožurnál a také 180 kin. Podrobnosti prozradili v pátečním Studiu 6 oslavencův syn, režisér Jan Svěrák, a moderátor Vladimír Kroc. Česká televize scenáristu, dramatika, ale i autora písňových textů v den jeho narozenin připomene například pořadem z cyklu Úsměvy nebo oscarovým snímkem Kolja.
před 1 hhodinou

Svatovítský poklad si na Hradě povídá se současnými umělci

Svatovítský poklad včetně zlatého ostatkového kříže, přilbice svatého Václava nebo vzácné listiny z doby Karla IV. se ocitl v dialogu s díly současných umělců na výstavě v Jízdárně Pražského hradu. Expozici nazvanou Fragmenty paměti přístupnou od pátku 27. března připravil kurátor a historik umění Jiří Fajt. Ten v rozhovoru s redaktorem Martinem Rachmannem přibližuje, na co se návštěvníci mohou těšit.
před 21 hhodinami

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Jsou často plní života, plánů a dál bojují, přestože jsou vážně nemocní. Kniha s názvem Jenom chci bejt, kterou napsala redaktorka a dokumentaristka Lea Surovcová, nabízí rozhovory s těmi, kteří vědí, že se jejich čas krátí, nebo zažívají náročné období. Jak sama autorka dodává, kniha je velmi pozitivní a pro všechny. Surovcová se podobným tématům dlouhodobě věnuje.
před 22 hhodinami

Národní galerie otevírá tři výstavy. Méně okázalosti, přeje si v budoucnu dočasná ředitelka

Tři nové výstavy v Národní galerii Praha připomínají více než dvousetletou historii této instituce, ale představují i současné mladé tvůrce. Do jarní sezony vstupuje galerie s obměněným vedením, dočasně ji vede Olga Kotková, která v ředitelském křesle nahradila odvolanou Alicji Knastovou. Galerijní novinky vznikly ještě za jejího působení. Kotková budoucí nabídku galerie vidí v pořádání více menších výstav.
včera v 13:09

Filmové premiéry: Tajemství sýkorek, Matka či Pillion

Ke zhlédnutí v českých kinech je nově například nekonvenční romance Pillion. Britský snímek o vztahu mladíka z londýnského předměstí s tajemným členem motorkářského gangu zapadá do oblíbeného subžánru o dospívání mileniálů. Ve francouzském animovaném filmu Tajemství sýkorek odkrývá devítiletá Lucie rodinné tajnosti. V životopisném dramatu Matka ztvárnila herečka Noomi Rapaceová, známá třeba z adaptace krimi série Milénium, matku Terezu. Portrét řeholnice se soustředí na dobu, než se stala celosvětově známou osobností. Tuzemská kinematografie do kin vysílá Nevděčné bytosti režiséra Olma Omerzua. Řeší komplikované rodinné vztahy během jedné dovolené.
včera v 12:00
