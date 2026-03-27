Rodina odráží společnost, míní Omerzu. V kinech to dokládají Nevděčné bytosti

Do tuzemských kin vstupují Nevděčné bytosti. Nový snímek režiséra a scenáristy Olma Omerzua odkrývá problémy během jedné rodinné dovolené. Herecké obsazení je mezinárodní, například otce si zahrál Ir Barry Ward.
Nevděčnost je slovo, která v rodinách občas zaznívá. „Trochu mě to provokovalo k přemýšlení, co vlastně tím rodiče chtějí říct. Říkal jsem si, za co by děti tak moc měly ukazovat vděk – jestli za to, že se vůbec narodily. V našem filmu není úplně jednoznačné, kdo je ten nevděčný. Možná rodiče jsou ti nejvíc nevděční ze všech,“ upřesnil Omerzu v souvislosti se svým filmovým příběhem.
Sedmnáctiletá Klára a její mladší bratr žijí v bilingvní rodině, jejich rodiče se ovšem před nedávnem rozešli. Otec se rozhodne vzít děti k Jadranu a zapracovat na vzájemném vztahu. To, co vypadá jako pokus o rodinnou idylu, postupně odkrývá hlubší problémy, zvláště v případě Kláry, která se potýká s poruchou příjmu potravy. Napětí ještě vzroste, když se zamiluje do místního mladíka.
„Přišlo mi zajímavé skloubit psychologické drama s komičnem,“ podotýká režisér. „Jakmile je problém, tak lidé často hledají zkratky, jak se dostat do cíle. Jako by se nechtěli zastavit a zkusit získat odstup,“ pokračuje. Ve snímku jsou oněmi zkratkami lži, přičemž právě jejich narůstání má i určitý komický rozměr. „Ale je to trochu znepokojivá komičnost, kdy si říkáme, co bychom dělali my, kdybychom byli v takové těžké situaci. Jestli bychom se chovali stejně nezodpovědně,“ dodal.
Rodina rozbitá i jazykově
Omerzu pochází ze Slovinska, vystudoval a tvoří ale v tuzemsku. Rovněž jeho pátý snímek má mezinárodní obsazení. V hlavních rolích teenagerů debutují čeští herci Dexter Franc a Antonín Chmela.
„Dospívající dívka, která řeší spoustu vnitřních problémů, je mnohovrstevnatá a různé vrstvy připouští různým lidem, některé ale ani sama sobě. Za mě je to hodně protikladná postava,“ říká Dexter Franc o Kláře v pořadu Sama doma. Chmela ke své roli mladšího bratra uvedl: „Cítí se dost sám, trochu odstrčený, protože rodiče se kvůli jejím zdravotním problémům věnují hlavně Kláře.“
Otce ztvárnil irský herec Barry Ward, známý z Jimmyho tančírny Kena Loache či netflixovského seriálu The End of the F***ing World. Matku hraje původem slovenská herečka působící v Itálii Barbora Bobuľová, která zaujala například v hlavní roli televizního dramatu Coco Chanel. Klářinu letní lásku si zahrál Timon Šturbej ze Slovinska.
„Rozbitá rodina je rozbitá i v jazycích,“ vysvětluje Omerzu. „Podobných rodin znám hodně, ale ve filmu jsem je moc často neviděl. Hodně jsem sledoval dynamiku toho, když se přepne do jiného jazyka. Táta většinou mluví anglicky, ale když se chce přiblížit dětem a občas jimi i trochu manipulovat, tak komunikuje česky,“ upozorňuje tvůrce.
Rodina jako téma
Na rodinu, respektive svět teenagerů, nahlížel Omerzu už ve svých předchozích počinech, za něž má Českého lva i Ceny české filmové kritiky. Třeba v Rodinném filmu, Atlasu ptáků nebo dramatu Všechno bude. „Rodina mi přijde jako zajímavá buňka, přes kterou jde mluvit i o společnosti. Odráží se v ní strašně moc témat. V něčem mě až fascinovalo, jak můžeme přes rodinný příběh vyprávět o manipulaci, která je kolem nás dennodenně,“ nastínil Omerzu.
Světovou premiéru měly Nevděčné bytosti na festivalu v San Sebastiánu, před uvedením do tuzemských kin se už promítaly i v dalších zemích. „Ohlasy jsou pozitivní, lidé se s tématem hodně identifikují. Napojit se na něj umí rodiče i teenageři,“ pochvaluje si Omerzu. Film vznikl v koprodukci České televize.