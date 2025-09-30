Stárnutí a komplikované rodinné vztahy jsou tématem švédského bestselleru Jeřábi táhnou na jih. V českém překladu vyšel loni, teď vzniká jeho audioverze. Načítá ji herec Ladislav Frej se svými dětmi Kristýnou a Ladislavem.
Rodina Frejova načítá bestseller o švédském stáří
Autorka knihy Lisa Ridzénová zasadila děj do Norrlandu, nejsevernější oblasti země. V rámci gender studies se zabývala tlakem, jemuž čelí švédští stárnoucí muži. „Společnost na ně klade nároky. My si představíme typického Seveřana jako zamlklého, drsného, který nepustí emoce ven, ale to si vybírá svou daň, potom je pro ně jediným východiskem sebevražda,“ objasnila překladatelka Linda Kaprová.
Ladislav Frej čte monolog devadesátiletého Boeho. Často vzpomíná na minulost nebo vypráví o svém psovi. „Bohužel Bo už je trošku na štíru s fyzickými silami, takže dochází k takovým malérům, že se psem na procházce zakopne a upadne,“ představuje Frej hlavního hrdinu. Autorka románu čerpala z příběhu vlastního dědečka i ze záznamů pečovatelské služby. Ty načetli Kristýna Frejová a Ladislav Frej mladší.
Nahrávání devítihodinové audioknihy zabere čtrnáct dní. Následná postprodukce dalších deset. „Když to natáčíme, tak se držíme konceptu, který jsme si vytkli. V tomhle případě toho, že je to i navzdory tématu optimistický příběh,“ podotkl režisér Michal Bureš.
Optimisticky téma stárnutí zpracovaly dříve další švédské bestsellery Stoletý stařík, který vypadl z okna a zmizel nebo Muž jménem Ove. Oba romány mají i svou namluvenou verzi, druhý z titulů se dokonce stal Audioknihou roku 2014.