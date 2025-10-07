Po osmi letech se do Prahy vrací rakouské elektronické duo Kruder & Dorfmeister. Proslavilo se dýdžejskými sety a remixy. Vlastní verze skladeb ostatních muzikantů vydalo na konci devadesátých let na kompilaci The K&D Sessions. Tu nedávno převedli do živého vystoupení, které pražskému publiku na pozvání festivalu Mladí ladí jazz zahrají 7. října.
Remixy Bowieho a U2 jsme odmítli, ale má to důvod, říká duo K&D
Kruder & Dorfmeister si nejsou vědomi, že by někdo jiný hrál kolekci remixů s živou kapelou. „Je to poprvé, stejně jako před námi nikdo nevydal kompilaci svých remixů pro ostatní umělce. Zvláště ne tak, jak jsme ji vydali my – skladby jsou smíchané jedna za druhou,“ říká Peter Kruder.
Na hraní s živými hudebníky považuje za skvělé to, že je znát progres. „Naše kapela zní stejně jako na desce, jako originál,“ ujišťuje. Repertoár mají K&D dobře nazkoušený, nedávno se vrátili z amerického turné, stejný program už slyšeli také lidi v Evropě. „Koncert v Praze následuje po Paříži, Kodani a Stockholmu, měl by být opravdu dobrý,“ přislíbil Richard Dorfmeister.
Rakouské duo vytvořilo remix písní Depeche Mode a spolupracovali s Madonnou na skladbě Nothing Really Matters. Nabídky od některých velkých hudebních jmen nicméně K&D odmítli.
„Bylo to buď proto, že se nám skladba nelíbila, nebo naopak už nešla udělat lépe. Někdy nám to nedovolily naše časové možnosti,“ vysvětluje Kruder. „Takhle se o nás říká: ‚To jsou ti, co odmítli Bowieho, U2, Rolling Stones nebo Sade.‘ Ale nám vždy záleželo na tom, zda je možné udělat skladbu ještě lepší, než je. Nechtěli jsme hudební scénu znečišťovat dalšími zbytečnostmi.“
Mladí ladí nejen jazz
Festival Mladí ladí jazz sedmnáctým rokem nabízí koncerty interpretů, kteří překračují zažité jazzové škatulky. Podzimní série začíná 7. října právě vystoupením dua Kruder & Dorfmeister, předskokanem bude dýdžej a moderátor Josef Sedloň.
Během měsíce se pak představí newyorský saxofonista, skladatel a multiinstrumentalista Sam Greenfield, jeho krajan, bubeník, rapper a producent Kassa Overall, britští Submotion Orchestra či šestičlenná alternativní jazzová skupina Klawo z Polska.