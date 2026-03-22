Poslední výstřel zasáhne výběrem z české a polské fantastiky

Současně v Česku a Polsku vychází kniha Poslední výstřel. Antologii fantastických povídek připravila dvě výrazná jména žánrové literatury – Leoš Kyša a Jakub Ćwiek. Uvedení knihy podpořil Polský institut v Praze.
Povídkami přispělo do knihy sedmnáct autorů z obou stran hranice – z té české například Ondřej Neff. Sousedé zase ukazují, že polská fantastika není jen Stanislaw Lem a Andrzej Sapkowski. „Pro mě byl ten úkol jednoduchý: měl jsem vybrat takovou skupinu polských Avengers,“ říká Ćwiek, který antologii sestavoval.
A přispěl do ní i titulní povídkou. Zasadil ji do světa, v němž je možné si najmout člověka a okamžitě ho k sobě teleportovat. Hlavním hrdinou je fotograf, kterého má na vodítku narcistní ministr. „Tento fotograf se zaplete do vážného politicko-gangsterského dobrodružství,“ prozradil autor.
Druhý editor antologie Kyša, píšící pod jménem František Kotleta, zase vyslal na poslední misi bývalé agenty Státní bezpečnosti. Poprat se musí s démonem, jehož v osmdesátých letech vyvolal psychotronik Zdeněk Rejdák. „Se současnou politickou situací to nemá nic společného,“ ujišťuje Kyša.
Poláci jsou temnější, Češi humornější
Připomíná, že polská fantastika byla pro tu českou inspirací. Sám na polských autorech vyrůstal. Jeho knihy se teď v sousední zemi prodávají dobře, říká. „Vidím, jak je fantastika v Polsku kvalitní, a v Česku ji asi jako kdekoliv jinde válcuje produkce amerických spisovatelů. Takže jsme si řekli: ‚Pojďme si navzájem pomoct,‘“ uvedl k nápadu představit českou a polskou fantastickou tvorbu dohromady.
U fantastiky z těchto dvou zemí se najdou rozdíly. „Ty povídky jsou podobné, ale zároveň je trochu vidět, že polský naturel je spíše o něčem hlubším, temnějším, noirovějším. Zatímco Češi prostě dělají humory ve stylu Limonádového Joea,“ srovnává Kyša. „Češi hodně čtou žánrovou literaturu. Proto je to pro nás důležité, aby poznali i polskou literaturu tohoto žánru, která je hodně silná a hodně zajímavá,“ dodává Lucie Zakopalová z Polského institutu v Praze.
Doufá, že polští autoři z antologie by mohli do Česka zavítat v rámci literárních festivalů či autorských čtení. Poslední výstřel tak posledním být nemá, spíše startovacím.