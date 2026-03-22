Poslední výstřel zasáhne výběrem z české a polské fantastiky


Vychází antologie české a polské fantastiky
Zdroj: ČT24

Současně v Česku a Polsku vychází kniha Poslední výstřel. Antologii fantastických povídek připravila dvě výrazná jména žánrové literatury – Leoš Kyša a Jakub Ćwiek. Uvedení knihy podpořil Polský institut v Praze.

Povídkami přispělo do knihy sedmnáct autorů z obou stran hranice – z té české například Ondřej Neff. Sousedé zase ukazují, že polská fantastika není jen Stanislaw Lem a Andrzej Sapkowski. „Pro mě byl ten úkol jednoduchý: měl jsem vybrat takovou skupinu polských Avengers,“ říká Ćwiek, který antologii sestavoval.

A přispěl do ní i titulní povídkou. Zasadil ji do světa, v němž je možné si najmout člověka a okamžitě ho k sobě teleportovat. Hlavním hrdinou je fotograf, kterého má na vodítku narcistní ministr. „Tento fotograf se zaplete do vážného politicko-gangsterského dobrodružství,“ prozradil autor.

Druhý editor antologie Kyša, píšící pod jménem František Kotleta, zase vyslal na poslední misi bývalé agenty Státní bezpečnosti. Poprat se musí s démonem, jehož v osmdesátých letech vyvolal psychotronik Zdeněk Rejdák. „Se současnou politickou situací to nemá nic společného,“ ujišťuje Kyša.

Poláci jsou temnější, Češi humornější

Připomíná, že polská fantastika byla pro tu českou inspirací. Sám na polských autorech vyrůstal. Jeho knihy se teď v sousední zemi prodávají dobře, říká. „Vidím, jak je fantastika v Polsku kvalitní, a v Česku ji asi jako kdekoliv jinde válcuje produkce amerických spisovatelů. Takže jsme si řekli: ‚Pojďme si navzájem pomoct,‘“ uvedl k nápadu představit českou a polskou fantastickou tvorbu dohromady.

U fantastiky z těchto dvou zemí se najdou rozdíly. „Ty povídky jsou podobné, ale zároveň je trochu vidět, že polský naturel je spíše o něčem hlubším, temnějším, noirovějším. Zatímco Češi prostě dělají humory ve stylu Limonádového Joea,“ srovnává Kyša. „Češi hodně čtou žánrovou literaturu. Proto je to pro nás důležité, aby poznali i polskou literaturu tohoto žánru, která je hodně silná a hodně zajímavá,“ dodává Lucie Zakopalová z Polského institutu v Praze.

Doufá, že polští autoři z antologie by mohli do Česka zavítat v rámci literárních festivalů či autorských čtení. Poslední výstřel tak posledním být nemá, spíše startovacím.

Poslední výstřel zasáhne výběrem z české a polské fantastiky

Současně v Česku a Polsku vychází kniha Poslední výstřel. Antologii fantastických povídek připravila dvě výrazná jména žánrové literatury – Leoš Kyša a Jakub Ćwiek. Uvedení knihy podpořil Polský institut v Praze.
před 37 mminutami

Vikingy v Městském divadle Brno čeká rodinné dobrodružství

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.
včera v 09:02

Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
20. 3. 2026Aktualizováno20. 3. 2026

„Už bych rád zase něco řekl." Ondřej Ruml má nové album

Ondřej Ruml po patnácti letech vydává autorské album, kde se podílel na většině hudby a textů. „Nazrál ve mně čas, že už bych rád zase něco řekl, ale chtěl bych se věnovat do hloubky svým pocitům a vjemům,“ vysvětlil pro ČT24. Nahrávku s desítkou písní nazval Vždycky to tu bylo. „To je to, na čem se shodneme napříč generacemi, vyznáními a náboženstvími,“ vysvětlil. Název platí i pro to, jak Ruml vnímá nahrávání desek. „V dnešní době se říká, že alba se moc nevydávají, že se mají vydávat spíš singly, ale já si myslím, že album má ten hlavní smysl v tom, že to je jako kniha. Nějak začíná, pokračuje a končí. Zpěvák či interpret tím vydává pohled do svého světa,“ říká.
20. 3. 2026

Herce Vala Kilmera „hluboko z hrobu" oživí AI

Herec Val Kilmer zemřel před téměř rokem, přesto se objeví v chystaném filmu As Deep as the Grave (Hluboké jako hrob). Umožní to generativní umělá inteligence. Podle agentury AP se jedná o jedno z dosud nejodvážnějších využití AI ve filmové tvorbě.
20. 3. 2026

V Lipsku začal knižní veletrh, za Česko čte Pilátová či Hlaučo

V německém Lipsku začal mezinárodní knižní veletrh, za Česko se na něm představí čtrnáct autorek a autorů. Od loňského podzimu probíhá v německy mluvících zemích Rok české kultury. Akce vyvrcholí na podzim největší knižní výstavou světa ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bude Česko čestným hostem.
20. 3. 2026

Plzeňský festival světel Blik Blik nabízí nejsložitější projekci v dějinách akce

V Plzni ve čtvrtek začal festival světla s názvem Blik Blik. Letos je pro velký zájem poprvé třídenní a nabídne sedmnáct světelných instalací od českých i světových umělců. Ty jsou rozprostřené po celém městě, třeba i v jindy nepřístupném dvoře renesanční radnice. Návštěvníky tam čeká dílo českého autora Jana Hladila. Jde o nejsložitější projekci v jedenáctileté historii festivalu.
19. 3. 2026

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Odborná veřejnost ji kritizovala kvůli stylu komunikace či minimalistickému výstavnímu programu. Podle ministra galerie potřebuje výraznější odborný rozvoj a ambici posunout se mezi přední evropské instituce. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP.
19. 3. 2026Aktualizováno19. 3. 2026
