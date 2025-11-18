Pohádky po babičce mají nominaci na Evropské filmové ceny

Animované Pohádky po babičce podle knihy Arnošta Goldflama, natočené v koprodukci České televize, jsou nominované na Evropské filmové ceny.
Na Pohádkách po babičce spolupracovali režiséři z Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. Tuzemské tvůrce zastupuje David Súkup. Film vznikal téměř deset let a je vytvořen technikou stop-motion animace, která navazuje na tradici českého loutkového filmu.
Inspirací k příběhu o ovdovělém dědečkovi, kterému vnoučata pomáhají vyprávěním zahnat smutek, byla kniha spisovatele a divadelníka Arnošta Goldflama.
Do nominací se z užšího výběru nedostaly další dva tituly vzniklé v koprodukci České televize. A to drama Otec slovenské režisérky Terezy Nvotové, vycházející ze skutečné rodinné tragédie, ani snímek polské režisérky Agnieszky Hollandové Franz o spisovateli Kafkovi. Německý představitel titulní role Idan Weiss ale může získat ocenění pro nejlepšího herce.
Pohádky po babičce jsou nominovány v kategorii animovaných snímků. Ty se společně s dokumentárními a hranými tituly zároveň uchází i o hlavní cenu nejlepšího evropského filmu.
Hlavní cenu může získat Panahí či dokument o Riefenstahlové
Pohádkám tak konkuruje například drama Drobná nehoda, s nímž pronásledovaný íránský tvůrce Džafar Panahí vyhrál letošní festival v Cannes. Bez ocenění ze stejné přehlídky neodjel ani další filmař nominovaný na Evropskou filmovou cenu Joachim Trier, zaujal s komediální rodinnou terapií Citová hodnota.
Z letošních dokumentů může zvítězit třeba německý portrét kontroverzní filmařky Leni Riefenstahlové, spojované s propagandou nacistického režimu. Dokumentární tvorbu v evropském výběru zastupují rovněž dva tituly z aktuálních konfliktů: Písně o zemi v plamenech jsou svědectvím o každodennostech války, snímek S Hasanem v Gaze se snaží vystihnout proměnu, která se na tomto místě udála.
Vítězové třicátého osmého ročníku budou vyhlášeni 17. ledna v Berlíně.