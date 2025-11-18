Pohádky po babičce mají nominaci na Evropské filmové ceny


18. 11. 2025Aktualizovánopřed 22 mminutami|Zdroj: European Film Awards

Animované Pohádky po babičce podle knihy Arnošta Goldflama, natočené v koprodukci České televize, jsou nominované na Evropské filmové ceny.

Na Pohádkách po babičce spolupracovali režiséři z Česka, Slovenska, Slovinska a Francie. Tuzemské tvůrce zastupuje David Súkup. Film vznikal téměř deset let a je vytvořen technikou stop-motion animace, která navazuje na tradici českého loutkového filmu.

Inspirací k příběhu o ovdovělém dědečkovi, kterému vnoučata pomáhají vyprávěním zahnat smutek, byla kniha spisovatele a divadelníka Arnošta Goldflama.

Pohádky nemusí děti jen hladit, i smutek patří k životu, říká Goldflam
Postava dědy inspirovaná Arnoštem Goldflamem v Pohádkách po babičce

Do nominací se z užšího výběru nedostaly další dva tituly vzniklé v koprodukci České televize. A to drama Otec slovenské režisérky Terezy Nvotové, vycházející ze skutečné rodinné tragédie, ani snímek polské režisérky Agnieszky Hollandové Franz o spisovateli Kafkovi. Německý představitel titulní role Idan Weiss ale může získat ocenění pro nejlepšího herce.

Pohádky po babičce jsou nominovány v kategorii animovaných snímků. Ty se společně s dokumentárními a hranými tituly zároveň uchází i o hlavní cenu nejlepšího evropského filmu.

Idan Weiss ve filmu Franz
Zdroj: Bioscop

Hlavní cenu může získat Panahí či dokument o Riefenstahlové

Pohádkám tak konkuruje například drama Drobná nehoda, s nímž pronásledovaný íránský tvůrce Džafar Panahí vyhrál letošní festival v Cannes. Bez ocenění ze stejné přehlídky neodjel ani další filmař nominovaný na Evropskou filmovou cenu Joachim Trier, zaujal s komediální rodinnou terapií Citová hodnota.

Riefenstahlová nacismus jen nepropagovala, i mu věřila, tvrdí dokument
Z dokumentu Riefenstahlová

Z letošních dokumentů může zvítězit třeba německý portrét kontroverzní filmařky Leni Riefenstahlové, spojované s propagandou nacistického režimu. Dokumentární tvorbu v evropském výběru zastupují rovněž dva tituly z aktuálních konfliktů: Písně o zemi v plamenech jsou svědectvím o každodennostech války, snímek S Hasanem v Gaze se snaží vystihnout proměnu, která se na tomto místě udála. 

Vítězové třicátého osmého ročníku budou vyhlášeni 17. ledna v Berlíně.

Výběr redakce

Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT

Potíže služby Cloudflare zasáhly síť X nebo chatbota ChatGPT

před 3 mminutami
Při útoku na Západním břehu zemřel člověk, uvedly izraelské úřady

Při útoku na Západním břehu zemřel člověk, uvedly izraelské úřady

před 12 mminutami
Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády

Ukrajinská opozice zablokovala parlament, kvůli korupční kauze chce pád vlády

před 1 hhodinou
Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

Za sabotáží na polské železnici stálo Rusko, tvrdí mluvčí ministra

11:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

Praha vypíše tendr za 2,47 miliardy na průzkum pro dostavbu městského okruhu

11:16Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

Žádná firma není imunní proti splasknutí bubliny AI, míní šéf Alphabetu

před 1 hhodinou
Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

Evropská komise vyšetřuje cloudové platformy Amazonu a Microsoftu

před 2 hhodinami
Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

Rusové masivně zaútočili na Dnipro, zabíjeli v Charkovské a Černihivské oblasti

10:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Kultura

Pohádky po babičce mají nominaci na Evropské filmové ceny

Animované Pohádky po babičce podle knihy Arnošta Goldflama, natočené v koprodukci České televize, jsou nominované na Evropské filmové ceny.
12:53Aktualizovánopřed 22 mminutami

„Filmování je to, kým jsem.“ Cruise dostal Oscara, zatím čestného

Tom Cruise se po několika nominacích dočkal Oscara. Prestižní filmové ocenění ovšem nezískal zatím za konkrétní herecký výkon, ale v podobě čestné ceny za celoživotní dílo. Mimo jiné za snahu bránit kina před konkurencí streamingu.
před 1 hhodinou

Možná je něco ve vodě. Patnáct výtvarníků spojují Louny a výstava

Galerie města Loun slaví patnáct let činnosti a na připomenutí připravila výstavu patnácti lounských výtvarníků. Všichni představovali svou tvorbu už i dříve právě v prostorách této galerie.
16. 11. 2025

Česko získá další peníze z evropských a norských fondů, půjdou do kultury i vědy

Stát podepsal memorandum, díky kterému má získat dalších pět a půl miliardy korun z Fondů Evropského hospodářství a Norska. Prostředky přinesou více peněz na vzdělávání, kulturu, vědu či životní prostředí. Podporu ovšem získají pouze ty projekty, které usilují o snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Peníze do fondů vkládají Island, Lichtenštejnsko a Norsko – tedy země, které nejsou součástí Evropské unie. Státy tím chtějí spolupráci s členskými zeměmi posílit. V minulosti fondy podpořily třeba i výstavbu památníku holocaustu Romů a Sintů v Letech u Písku – a to částkou čtyřicet milionů korun. Česko je pátým největším příjemcem této podpory.
16. 11. 2025

Holywood místo Hollywoodu. Papež pozval filmaře

Papež Lev XIV. si přeje „prohloubit dialog se světem filmu“. O víkendu přijal ve Vatikánu hollywoodské hvězdy, řekl jim, že by se mělo udělat víc pro kina, která bojují o přežití, aby bylo zachováno skupinové sledování filmů. Dříve se už soukromě setkal s herci Robertem de Nirem či Al Pacinem. Prozradil také, které filmy jsou jeho oblíbené.
15. 11. 2025Aktualizováno15. 11. 2025

Byl to zásadní okamžik mého života, vzpomíná na 17. listopad herec Potměšil

„Něco, po čem jsme toužili, mluvili o tom v rodině nebo se svými vrstevníky (…), tak se najednou začalo skutečně naplňovat. Tím, že se lidé domluvili a sešli, i když to bylo svým způsobem zakázané nebo limitované,“ popsal v Událostech, komentářích moderovaných Martinem Řezníčkem herec Jan Potměšil, jak vzpomíná na události 17. listopadu 1989. „Mám pocit, že to byl zásadní okamžik mého života,“ dodal. Potměšil poté jezdil po regionech, kde hovořil o tom, co se v Praze dělo. Při jedné z cest 8. prosince 1989 při automobilové nehodě málem přišel o život. Po dvou měsících se pak probudil z kómatu v úplně jiném režimu. „Ať už byl kolem mě kdokoliv, tak jsem se ptal, jak to pokračuje, jak se daří a podobně,“ přiblížil.
15. 11. 2025

Vyšel komiks o Havlovi, stojí za ním Žantovský a ilustrátorka Jislová

Vyšel nový komiks o disidentovi a pozdějším československém a českém prezidentovi Václavu Havlovi. Jmenuje se Havel: hrátky s čertem. Autoři ho slavnostně uvedli v pátek večer v Knihovně Václava Havla. Za dílem stojí Michael Žantovský a ilustrátorka Štěpánka Jislová, kniha popisuje Havlův život v roce 1977. „Velká část lidí jej má v mysli už jen na tom pomyslném piedestalu, jako státníka. Chtěli jsme se podívat za oponu, co to bylo za člověka,“ přiblížila Jislová v 90' ČT24. Pořadem provázela Nikola Reindlová.
15. 11. 2025

Národní divadlo Brno uspělo na světových operních cenách

Národní divadlo Brno proměnilo obě nominace na ocenění The International Opera Awards. V konkurenci přehlídek a operních domů zvítězilo v kategorii nejlepší festival za Janáček Brno 2024 a mezi novými produkcemi bodovala inscenace opery Leoše Janáčka Výlety páně Broučkovy. Delegace z Brna v čele s ředitelem Martinem Glaserem ocenění převzala v pátek v Athénách v sídle Řecké národní opery.
14. 11. 2025
Načítání...