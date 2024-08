Riefenstahlová nacismus jen nepropagovala, i mu věřila, tvrdí dokument

Filmařský talent Leni Riefenstahlové nikdo neupírá. Její dokumenty znalci kinematografie a marketingu z řemeslnického hlediska považují za povedené. Problematicky ale působí účely, k nimž své nadání využila – k propagaci nacismu.

Adolf Hitler označil její filmy za průkopnické. Na Hitlerovo přímé přání vytvořila dokumenty o sjezdu NSDAP v roce 1933, kdy se stal německým kancléřem, a o rok později. Točila i o olympijských hrách, které se konaly v roce 1936 v Berlíně pod hákovým křížem a které nacisté využili k propagandě své ideologie.

Kult dokonalosti

Záběry pořízené Riefenstahlovou oslavují kult těla a nadřazenost vítězů. Podnětem pro natočení dokumentu o této kontroverzní filmařce byl pro autora snímku, německého režiséra Andrese Veiela, kontext současnosti.

„To, co jsme našli v jejích archivech, se nám zdálo tak aktuální, tak relevantní pro to, co se děje právě teď, ať už jde o její pohled na určitou formu hrdinského nacionalismu, její oslavu krásy nadřazených, vítězů, nebo její pohrdání slabými a nemocnými,“ cituje Veiela list The Hollywood Reporter.

Dokument Riefenstahlová se na festivalu promítal mimo soutěž. Před necelými devadesáti lety se po Benátkách procházela i protagonistka snímku. Za svou tvorbu tu obdržela Mussoliniho pohár, dobovou cenu pojmenovanou po italském fašistickém diktátorovi.

Točila bych i pro Roosevelta nebo Stalina, tvrdila

Riefenstahlová zůstává ztělesněním otázky, zda lze talent oddělit od politických názorů. Jaké přesně byly ty její, o tom režisérka mlžila. Bránila se tím, že při natáčení sjezdů NSDAP v polovině třicátých let nemohla předvídat, co vše se stane.

Po válce tvrdila, že o zločinech nacismu, včetně holocaustu, nevěděla. Přestože dokumentovala i německou invazi do Polska. Její žádost o odvedení Židů kvůli lepšímu záběru lze vykládat jako nevinnou režijní poznámku, anebo také ne.