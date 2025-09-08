Britské Panství Downton se po patnácti letech uzavírá. Seriálový příběh aristokratických majitelů a jejich služebnictva zakončí v kinech celovečerní film. Historický snímek s podtitulem Velké finále má už za sebou premiéru v Londýně.
Panství Downton se loučí filmem
„Je těžké přijmout, že je čas odejít,“ říká hrabě Crawley v závěrečném filmu historického příběhu. Jeho představitel Hugh Bonneville označuje snímek Velké finále za milostný dopis věrnému publiku. „Myslím, že pro ty, kteří seriál sledovali, to bude velice dojemný a také vhodný způsob, jak všechny příběhy uzavřít,“ nepochybuje.
V rozlučkovém snímku dvacátá léta skončila a aristokratický rod Crawleyových se loučí. Zodpovědnost za panství Downton, rozlehlé anglické venkovské sídlo, přebírá po otci dcera Mary, musí ovšem čelit finančním problémům i veřejnému skandálu kvůli rozvodu.
„Rozloučení je velmi emotivní. Už jsme to zažili několikrát. Vždycky jsme si mysleli, že televizním seriálem to skončí, pak jsme natočili film a říkali jsme si, že máme velké štěstí. Je dobré vědět, že to je vše, protože jsme chtěli vzdát náležitou poctu – a řádně se rozloučit,“ říká k Velkému finále herečka Laura Carmichaelová, představitelka jedné ze sester šlechtického klanu, s nímž se diváci poprvé seznámili v roce 2010.
Čas propustit herce „na svobodu“
Proč se jejich příběhy tvůrci rozhodli po několika seriálových sezonách a filmech uzavřít, vysvětluje scenárista Julian Fellowes: „Myslím, že jsme prostě cítili, že je načase propustit herce na svobodu. To neznamená, že už Downton nikdy neuvidíme. Mohli bychom udělat seriál odehrávající se v roce 2010, ale toto obsazení si odpracovalo patnáct let a myslím, že to stačí.“
Na plátno se tak vrátí herci, s nimiž se diváci při sledování Panství Downton potkávali. Ovšem už jen ve vzpomínkách je přítomná jedna z hlavních hvězd seriálu Maggie Smithová. Herečka, která ztvárnila ironickou hraběnku Violet, loni zemřela. „Byla tlukoucím srdcem seriálu, jeho komediálním tepem a impozantním středem. Velice nám chybí. Ale tímto filmem jí vzdáváme hold,“ upozornil Bonneville.
The Hollywood Reporter soudí, že film poskytne příznivcům Panství Downton důstojné rozloučení s očekávanou elegancí a humorem. Nicméně že náboj závěrečnému příběhu dodává nová postava, která má skutečný předobraz – skladatele, zpěváka, herce a dramatika Noëla Cowarda. Svou jízlivostí nahrazuje bonmoty chybějící hraběnky vdovy.
Ještě není konec dobovým dramatům
Seriálu Panství Downton vzniklo šest sezon a nový snímek je už třetím celovečerním filmem. „Chtěli jsme dokázat, že lidé, kteří prorokovali konec dobových dramat, se mýlí,“ uvedl za tvůrce scenárista Fellowes.
Magazín Variety píše o suverénním závěru využívajícím prvky, které dělaly seriál poutavým, jako je detailní výtvarné zpracování nebo důsledné pracování s postavami napříč sociálními třídami.
Děj příběhu šlechtické rodiny a jejího služebnictva se začal odvíjet v roce 1912, a tak se v něm objevovala vážná témata první světové války, ženské emancipace, dělnických hnutí a sociální nerovnosti. Recenze v The Independent oceňuje, že Velké finále bere v potaz dobové napětí, v němž si postavy začínají uvědomovat, že „úpadek aristokracie nelze navždy udržet mimo brány Downtonu“.
Vliv na módu
Přes všechnu reflexi dobových problémů představoval seriál únik z reality, který si získal oddané fanoušky nejen ve Velké Británii, kde způsobil i zvýšení zájmu o retro módu. „Prostě se na to dobře kouká, víte? Všechno vypadá skvěle. Lidé jsou krásní, krajina je krásná, kostýmy jsou krásné. Co na tom nemít rád?“ podotýká Robert James-Collier. Na něj opakovaně čekala livrej komorníka, který se ne vždy dobře vyrovnával se svými ambicemi i sexuální orientací.
O Velké finále Panství Downton nepřijdou ani čeští příznivci seriálu, do dalších osudů fiktivních aristokratů a jejich služebnictva nahlédnou od 11. září. Ale třeba recenzent britského listu The Guardian o definitivní tečce pochybuje. V ironickém textu připomíná, že i předchozí filmy nesly sentimentální poselství „posledního hurá“.