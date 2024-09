Zemřela Maggie Smithová známá z Harryho Pottera a Panství Downton

Ve věku 89 let zemřela herečka Maggie Smithová, známá z filmů o Harrym Potterovi a seriálu Panství Downton. Podle stanice BBC o úmrtí herečky informovala její rodina.

Maggie Smithová je jedním z mála herců, kterým se podařilo získat filmové ceny Oscar, televizní Emmy i divadelní Tony. Prvního Oscara jí vyneslo drama Nejlepší léta slečny Jean Brodieové z roku 1969. V příběhu odehrávajícím se o třicet let dříve ztvárnila učitelku, která vede své studentky v duchu ideálů diktátorů Mussoliniho a Franca. O desetiletí později si došla pro Oscara za komediální Apartmá v Kalifornii, v němž čtyři separátní příběhy propojuje jeden hotel.

„Zaškatulkovali mě do komedie. Komedie se nikdy nepovažuje za to opravdové,“ posteskla si před dvaceti lety v rozhovoru pro The Guardian. S přehledem ale zvládala i dramatické role, jak ve filmu, tak na divadle. Svou dlouhou divadelní kariéru začala v padesátých letech. K významným rolím na jevišti patřila její Desdemona, kterou jí v Shakespearově tragédii Othello nabídl Laurence Olivier. Následující filmová adaptace s původním obsazením z londýnského Národního divadla herečce přinesla první nominaci na Oscara.