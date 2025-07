Opravu domu autora české hymny si kraj rozmyslel. Byla by prý příliš drahá

Škroupův dům se v dohledné době opravy zřejmě nedočká. „Tak blízko to nikdy nebylo. Hejtman přijel, domluvili jsme se, že obec do toho finančně vstoupí a že ho bude provozovat. A najednou to nejde. Vůle na kraji není a obec s rozpočtem patnáct milionů na to nemá. Je to neřešitelné,“ poznamenal starosta Osice Stanislav Bydžovský (nestr.).

Smlouvu s obcí podepsalo ještě minulé vedení kraje. Připravilo opravu za 88 milionů korun s tím, že obec doplatí ze svého patnáct milionů. Kraj má projekt i stavební povolení. „Finální model podle té smlouvy měl být takový, že obec Osice bude provozovat dům, bude tam mít sídlo svého úřadu, poštu a další služby. Bude sloužit i kulturním akcím,“ popsal bývalý radní Královéhradeckého kraje Václav Řehoř (ODS).