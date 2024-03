Osice chtějí zrekonstruovat chátrající Škroupův dům. Má tam být pošta, knihovna i bistro

Škroupův dům postavili občané k desátému výročí republiky. Složili se v národní sbírce. Dřív se tam scházely spolky, hrálo divadlo. Teď ani nápis nad jevištěm „Kde domov můj“ nedrží pohromadě. „Už tady nic moc nedrží, skoro vůbec. Je to ve špatném stavu, je to na celkovou rekonstrukci,“ podotýká starosta Osic Stanislav Bydžovský (nestr.).

Hejtmanství připravilo opravu za sedmdesát milionů korun. Má projekt i stavební povolení. „Převedeme vlastnické právo k nemovitosti na obec. Bude moci soutěžit případného dodavatele a sama přidá patnáct milionů, zbytek bude hradit kraj,“ řekl radní Královéhradeckého kraje Václav Řehoř (ODS). „Obec se přihlásila k tomu, že by ten objekt po rekonstrukci provozovala. Bude sem převeden obecní úřad, pošta a bude tady knihovna, Škroupova síň a bistro,“ popsal starosta.

František Škroup se v Osicích narodil v roce 1801. Zemřel v jedenašedesáti letech v Rotterdamu v Nizozemsku. „Chtělo by to, aby to bylo opravené, dělalo by to všem radost,“ poznamenala učitelka mateřské školy Kristina Valášková.

Opravu a dostavbu Škroupova domu odstartují zastupitelé kraje 25. března. Schválí převod na obec, projekt a financování.