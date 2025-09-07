Zemřel před deseti lety, avšak za života proslul monumentálními plastikami. Národní galerie v Praze chystá výstavu sochaře Aleše Veselého. Jedno z jeho děl, nazvané Kaddish, ozdobilo už v noci prostor před Veletržním palácem v Holešovicích.
Sedmimetrová plastika předznamenává výstavu Veselého v pražském Veletržním paláci
Veselého sochy se do Prahy přesouvaly z bývalého mlýna ve Středoklukách. Sochař v něm působil od roku 1970 a v období komunismu si z něj udělal vlastní prostor pro uměleckou svobodu.
„Pro výstavu Aleše Veselého jsme restaurovali něco k patnácti objektům. Jsou to jak objekty ze sedmdesátých let, tak i novější. Třeba sochy ze dřeva, které jsou menší, ale i tak mají dva a půl až tři metry,“ komentovala mluvčí Národní galerie Praha Jana Holcová.
Složitý přesun na výstavu
Velké rozměry jsou pro Veselého tvorbu typické. Vyčnívá především sedmimetrová plastika Kaddish. V roce 2013 ji popisoval sám autor: „Když jsem na ní pracoval, bylo mi jasné, že to je skutečně můj rozměr. Že se mi v tom nejlépe cítí a přemýšlí.“
Přesun ale nebyl jednoduchý. Kvůli možným komplikacím v dopravě přijela socha před Veletržní palác uprostřed noci. K instalaci bylo potřeba deset aut a kolem dvaceti lidí. Celý proces trval zhruba dvě hodiny.
Podle kurátorky Moniky Čejkové Kaddish vznikla v roce 1967. Veselý na ní začal pracovat krátce po smrti otce. Její název totiž znamená modlitba za zemřelého.
Další díla Veselého budou umístěna ve Velké dvoraně Veletržního paláce. Retrospektivní výstava s podtitulem Alešville představí i jeho kresby, grafiky a malby. Návštěvníkům se otevře 26. září.