Kateřina Ondrušková ve své tvorbě často pracuje s přírodními motivy, především pak s květinami. V nejnovějším cyklu obrazů představuje osobitou vizuální poezii inspirovanou mateřstvím. Výstavu s názvem Fialová voní nejvíc otevřela pražská Trafo Gallery.
Na výstavě Kateřiny Ondruškové fialová voní nejvíc
Středobodem výstavy je rodičovství, mateřství a mezilidské vztahy. Kateřina Ondrušková ve své malbě vypráví o proměnách vztahů, ve kterých se střídají pocity sdílení i ztráty. „Je to výstava o všednosti, o tom, jak každý z nás sdílí banalitu a všední čas, který se ale může překlápět do symbolické roviny,“ říká kurátor Petr Vaňous.
Bohatá škála barev, symbolů a znaků zakrývá hlubší osobní vrstvy. Od narození syna autorce záleží víc na zaplnění obrazů. Jejím záměrem je, aby každá květina, objekt nebo osoba dokázaly přitáhnout pozornost. „Fialová samotná je pro mě symbolem hloubky a pocitu navracení se zpět do mého dětství a do momentů, které pro mě byly dobré,“ vysvětluje název výstavy.
Poukazuje na rozdílné vnímání světa očima matky a dítěte a snaží se vrátit pohled dospělého k tomu dětskému. „Název vznikl úplně banálně při procházce s mým synem, kdy jsme mluvili o barvách, květinách a zvířatech a zrovna rostly šeříky v parku a on říkal, že fialová mu voní nejvíc,“ upřesnila Ondrušková.