Na sedm desítek žáků Jiřího Sopka se sešlo v Barvách času


Výstava představuje žáky Jiřího Sopka
Výstava Barva času v pražské Galerii Portheimka ukazuje, kam se ubírá tvorba zhruba sedmi desítek žáků Jiřího Sopka. Malíř, grafik a sochař vedl čtvrtstoletí ateliér Malba I na pražské Akademii výtvarných umění (AVU).

Na Akademii výtvarných umění nastoupil Sopko hned po sametové revoluci. Působil zde do roku 2016. Jeho ateliérem prošli například Miroslav Polách, Alice Nikitinová nebo Adam Štech. V Sopkově ateliéru nejprve končili studenti, kteří zažili ideologicky řízenou výuku před rokem 1989. Zároveň zde po sametové revoluci začínala studovat první svobodná generace.

Příkladem tvorby absolventů z devadesátých let je třeba obraz Veroniky Drahotové. „Experimentuje s figurou, která se začíná ztrácet v novomediálních vlnách. V nových snech,“ popisuje malbu kurátor Petr Vaňous.

Pro Sopka je typická barevnost. Ale i když si vybíral žáky, kteří stejně jako on měli pro barvu cit, nechtěl, aby napodobovali jeho styl. „Stejně jako Jiří Sopko velmi intenzivně přemýšlí o barvách, já samozřejmě také, ale zcela jiným způsobem. Velice mě zajímá rozeznávat rozdíly ve velice jemných tonalitách bílých barev. Kde můžeme vnímat různé podtóny šedých, růžových, žlutých a podobně, ale pro běžné oko diváka to stále může být bílá barva,“ říká například Monika Žáková.

AVU vedl Sopko dvě funkční období rovněž jako rektor.

