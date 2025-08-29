Výstava Barva času v pražské Galerii Portheimka ukazuje, kam se ubírá tvorba zhruba sedmi desítek žáků Jiřího Sopka. Malíř, grafik a sochař vedl čtvrtstoletí ateliér Malba I na pražské Akademii výtvarných umění (AVU).
Na sedm desítek žáků Jiřího Sopka se sešlo v Barvách času
Na Akademii výtvarných umění nastoupil Sopko hned po sametové revoluci. Působil zde do roku 2016. Jeho ateliérem prošli například Miroslav Polách, Alice Nikitinová nebo Adam Štech. V Sopkově ateliéru nejprve končili studenti, kteří zažili ideologicky řízenou výuku před rokem 1989. Zároveň zde po sametové revoluci začínala studovat první svobodná generace.
Příkladem tvorby absolventů z devadesátých let je třeba obraz Veroniky Drahotové. „Experimentuje s figurou, která se začíná ztrácet v novomediálních vlnách. V nových snech,“ popisuje malbu kurátor Petr Vaňous.
Pro Sopka je typická barevnost. Ale i když si vybíral žáky, kteří stejně jako on měli pro barvu cit, nechtěl, aby napodobovali jeho styl. „Stejně jako Jiří Sopko velmi intenzivně přemýšlí o barvách, já samozřejmě také, ale zcela jiným způsobem. Velice mě zajímá rozeznávat rozdíly ve velice jemných tonalitách bílých barev. Kde můžeme vnímat různé podtóny šedých, růžových, žlutých a podobně, ale pro běžné oko diváka to stále může být bílá barva,“ říká například Monika Žáková.
AVU vedl Sopko dvě funkční období rovněž jako rektor.