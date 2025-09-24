Na festivalu Rock for People vystoupí příští rok Iron Maiden. Festival se bude v Hradci Králové konat od 10. do 14. června 2026, tedy o den déle, než organizátoři původně oznámili. Jedna z nejvlivnějších metalových kapel na 31. ročníku vystoupí v neděli 14. června, ve speciálně přidaný den, informovala za pořadatele Anna Vašátková.
Na Rock for People vystoupí příští rok Iron Maiden
„Rock for People 2026 se ponese znovu ve znamení plnění některých z mých snů v čele s Iron Maiden, kteří svojí hudbou formovali několik generací včetně mě,“ uvedl zakladatel festivalu Rock for People Michal Thomes.
Iron Maiden jsou pojmenovaní Železná panna podle středověkého mučicího nástroje. Skupinu založil na konci roku 1975 baskytarista Steve Harris. První nahrávkou zpěváka Bruce Dickinsona s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět. V Česku je kapela častým hostem. Naposledy v Česku vystoupila letos 31. května v pražských Letňanech.
Přijedou i Bring Me The Horizon či Megadeth
Druhou oznámenou hvězdou festivalu jsou Bring Me The Horizon, dále se fanoušci mohou těšit na Papa Roach, The Pretty Reckless s výraznou rockovou frontmankou Taylor Momsenovou, Electric Callboy nebo známé Megadeth, které založil Dave Mustaine, mimo jiné i bývalý člen kapely Metallica. Prvním českým oznámeným interpretem na Rock for People je kapela Wohnout.
„Po až neuvěřitelně vydařeném letošním narozeninovém 30. ročníku festivalu v čele s Linkin Park jsem tak trochu tušil, že nebude vůbec jednoduché zachovat stejnou úroveň line-upu pro ročníky příští. Už teď ale mohu s klidným svědomím potvrdit, že následující rok bude opět famózní,“ řekl Thomes.
Se spuštěním prodeje vstupenek budou k dispozici nově i jednodenní vstupenky. Držitelům celofestivalových vstupenek budou automaticky prodloužené ze třídenního termínu na čtyřdenní 10. až 13. června s možností dokoupení nedělního dne 14. června s Iron Maiden. Další informace se nacházejí na www.rockforpeople.cz.
Letošní festival Rock for People 15. června vyvrcholil v Parku 360 v Hradci Králové přidaným koncertem Guns N' Roses. Vystoupení známé skupiny se uskutečnilo u příležitosti 30. výročí festivalu, který podle pořadatelů letos přivítal padesát tisíc návštěvníků. Na festivalu vystoupilo mnoho zahraničních hudebníků. Ve čtvrtek mimo jiné nabídla svoji energickou show americká metalová skupina Slipknot, v pátek britská kapela Sex Pistols. Největším lákadlem sobotního programu se stala nová sestava americké kapely Linkin Park. Na deseti pódiích v prostorách Parku 360 vystoupilo přes tisíc umělců.