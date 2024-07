Na Mighty Sounds se tančilo v rytmu reggae i punku. Dorazili i Bad Religion nebo The Hives

Get The Shot

Velké množství návštěvníků nalákali svým vystoupením newyorští streetpunkeři The Casualties, a to až v takovém měřítku, že se jich značná část ani nevešla do stanu, zatímco na třetí stagi mezitím řádila se svým řízným hard corem česká úderka Mad Rabbits.

Zvířata vystřídal těžko definovatelný dublinský čtyřlístek The Scratch či pražské acidfolkové duo Vasilův Rubáš. Druhou zatěžkávací zkoušku připravili hlavnímu pódiu čeští punkrockeři The Fialky, kteří si to šinou ve vyjetých punkových kolejích už přes dvacet let.

In Grind we trust aneb další nezaměnitelná „fekal party“ proběhla pod hlavním pódiem při vystoupení jen těžko zaměnitelných matadorů českého goregrindu Gutalax. Nechybělo nic, co už tak nějak tradičně k vystoupení jihočeské čtveřice patří: záchodová prkýnka, štětky, létající toaletní papír, jímž jeden z návštěvníků málem sestřelil i nad hlavami létající dron, a samozřejmě i „toika“, na které si pro změnu jiný z řad fanoušků zasurfoval.

Sobotní den odstartoval litoměřický Švindl, pražští Queens of Everything, hardcoroví Tchert – vedlejší projekt Toma Rothschilda (Skywalker) a Jakuba Hlaváčka (Scoop) – či italští celtic punkeři The Rumpled.

Úplný závěr prvního dne pak patřil tuzemské psychobilly skvadře The Rocket Dogz, v jejímž čele stojí mimochodem Woody, grafik festivalu mající na svědomí designy oficiálního festivalového merche. Ti s sebou přivezli zbrusu novou desku Out Of Cages!, která je na světě necelý měsíc.

Čtyřicet let své existence oslavili v jihočeském městě britští The Hotknives, svými corovým riffy pak polechtali sluchovody fanoušků jejich krajani Polar. Hlavní stage jako čtvrtí vystupující opanovali punkrockoví pionýři Cock Sparrer, jež položili základy hudebního žánru Oi! ve východním Londýně už v roce 1972.

Vrcholem druhého dne pak bylo vystoupení kalifornských velikánů Bad Religion. Kapela, která je na scéně těžko uvěřitelných 45 let a za dobu své existence ovlivnila mnoho hudebníků z řad punku i rocku, vydala za svou kariéru už 17 studiových alb a na „Čapáku“ vystřihla set sestávající z celkem dvaadvaceti skladeb představující průřez valnou částí jejich bohaté diskografie. Nechyběly hity jako Recipe for Hate, Do What You Want, Punk Rock Song nebo American Jesus, které završil cover The Boys are Back in Town od Thin Lizzy.

Vystřídali je arizonští punk rockeři Authority Zero, jež se nebojí jít za hranice žánru a svou hudbu mísí i s reggae a ska. Na svém kontě už mají od doby svého vzniku sedm studiových alb. No, a zatímco s divokým country řádili na pódiu Frankie & The Deadbeats, na tom hlavním už vařili šéfkuchaři z Fast Food Orchestra. Ti jsou na české festivalové scéně stálicí už od roku 98 a na letiště dovezli svou novou, v pořadí už desátou studiovku. Občas antisociální, avšak vždycky antifašističtí Stage Bottles z německého Frankfurtu je vystřídali záhy poté, a kdo si chtěl ten punk krapet říznout i trochou toho rapu, mohl si zajít na vystoupení Renneho Danga.

Syrovým crust punkem z italské Bologni mezitím zasypali posluchače Call the Cops, ska z Německa dovezli The Busters. A zatímco jste si mohli nechat pohladit duši od Markéty Štechové, stojící za mikrofonem indie rockerů Nano, na hlavní stagi už se pomalu chystali němečtí The O'Reillys and the Paddyhats s notnou dávkou starého dobrého irského folk punku.

Řízný hard core z Liberce dovezli Hopes, psychobilly od protinožců pro změnu Bloodsucking Zombies from Outer Space. Po grindové smršti toaleťáků si uzmula velké pódium punková stálice ze Slaného Totální Nasazení. Ta se na scéně pohybuje už přes třicet let a vysvětlí vám, proč je super chovat Činčilu, jak to bylo s Donem Quijotem de la Ganja nebo že černá a bílá je osm kroků tam a osm sem.

O hodinu později vystřídali introvertní Kaliforňany o něco živější Švédi The Hives. Ti svůj zvuk špinavého garážového rocku, jemuž svým úspěchem pomohli ke znovuzrození, přivezli na Mighty vůbec poprvé a své fanoušky, mezi které si na skok zaběhl i frontman Pelle Almqvist, neochudili o hity jako Hate to Say I Told You So, Stick Up, Tick Tick Boom, Countdown to Shutdown nebo Come on!

Směsici reggae a punku pak během večera předvedli například holandsko/američtí Jaya The Cat, experimentální rap čeští P/\ST, ska-jazz parta Green Småtroll, ska-punk pro změnu španělští Locos a večer uzavřeli pražští punkrockeři Vole, kteří si zde odbyli taktéž svou premiéru.

Den třetí: V kolektivu je síla. A nezastaví ji ani barevný dým

Ač poslední festivalový den otevíral Swing band Tábor, neděle se nesla především ve znamení hard coru. Ten tu měl totiž hned několik zástupců, a to sice kanadské Counterparts, liberecké HELL TURN a z Québecu dorazili Get The Shot. Pro změnu z Ontaria dovezli svou dávku post hard coru Silverstein, poctivou várku oi! punku zas Conservative Military Image ze Států.

Metalcore zde zastupovali švédští Thrown či japonští Crystal Lake. Ti se poté, co místo odešedšího zpěváka Ryo Kinoshity angažovali Američana Johna Roberta Centorrina z The Last Ten Seconds of Life, představili českému publiku v poměrně krátkém časovém intervalu hned podruhé. Několik dní předtím si totiž dali premiéru s novým frontmanem na královéhradeckém Rock for People.