Rock for People nabídl stálice i vycházející hvězdy. Dorazil i Neo z Matrixu

Markéta Janáková

před 15 m minutami | Zdroj: ČT24 , Rock for People

Bring Me the Horizon

Po čtyřech dnech se za návštěvníky zavřely brány královéhradeckého Parku 360, kde již tradičně probíhal festival Rock for People (RfP). Ten na několika pódiích nabídl přes 130 koncertů v čele s The Prodigy, Bring Me the Horizon, The Offspring či Yungblud. Letošní ročník nalákal návštěvníky i na hvězdu hollywoodských filmů Keanu Reevese.

Ještě před oficiálním zahájením letošního, co do počtu návštěvníků rekordního, ročníku festivalu si nedočkaví fanoušci mohli užít hudbu. Pořadatel si pro ně totiž připravil hned dvě otevírací tzv. secret shows. Už nultý den se tak hrálo a tančilo. Den první: Vzpomínka na Flinta, průkopníci nu-metalu, chybějící Corey Taylor a plující „toika“ První festivalový den odstartovali psychedeličtí Vampyres, Fast Food Orchestra a Gutalax. Na legendy českého grindu se fanoušci připravili a krom již tradičních bílých overalů s maskami, toaletních papírů či záchodových štětek a prkýnek se vybavili i „toikou“, jež během koncertu plula nad hlavami návštěvníků v kotli.

Fakta Moshing Jde o taneční styl vycházející z hardcore punk komunity. Typicky se tančí na živých koncertech při poslechu živější a agresivnější hudby, přičemž do sebe jednotliví tanečníci nekontrolovaně vráží nebo se sebou nechají házet. Jedná se o silně kontaktní druh tance původem z USA, který došel vrcholu popularity v osmdesátých letech s rozvojem žánru grunge. Od té doby se stal moshing fenoménem, který prostupuje napříč většinou hudebních žánrů, pokud je hudba na koncertech dostatečně energická. Názory na tento druh tance se různí, někteří ho vnímají jako pozitivní odezvu umělcům, někteří jako rušivý element na koncertě. Moshing je považován za brutálnější verzi pogování, tedy nekontrolovaného tance, přičemž nejtypičtějším druhem moshingu je tanec v kruhu (circle pit), kde jednotliví účastníci běhají a narážejí do sebe, aby vytvořili točící se kolo. Takovýto moshpit se obvykle nachází v pomyslném středu hlediště, zatímco pogo se povětšinou tančí v kotli přímo u pódia. Nejtvrdší verzí moshingu je pak odnož spjatá s žánrem thrash, kdy se tanečníci rozdělí na dvě skupiny a navzájem do sebe s rozběhem vráží. Tento tvrdý způsob tance se nazývá příznačně Wall of Death (stěna smrti). Zdroj: Wikipedia

Během dne si pak návštěvníci mohli užít vystoupení skotských metalistů Bleed From Within, metalcorových Fit for a King, kteří měli poměrně nedávno samostatný koncert v Praze, jejich australských kolegů Alpha Wolf a pro změnu z Orange County pocházejících Of Mice & Men. Divákům se představila také německá punkové stálice Donots, energičtí Enter Shikari či japonští Hanabie. Za zmínku stojí i edinburští High Fade hrající směs funku a disca, Lufťáci či australští deathcoristé Thy Art Is Murder. Ze zdravotních důvodů však zrušil svou účast Corey Taylor – frontman Slipknot či rockových Stone Sour, který se měl představit se svým sólovým projektem vůbec poprvé, se návštěvníkům omluvil a přislíbil, že se do Česka zcela jistě vrátí. Jako náhrada za původně avizované, a nakonec chvíli před začátkem festivalu rovněž zrušené Bad Omens přijeli jako náhrada P.O.D.

Světelnou a laserovou show pak večer na pódiu předvedli headlineři středečního dne. Britskou ikonu taneční scény The Prodigy po smrti frontmana Keitha Flinta tvoří zbývající dvojice Liam Howlett a Maxim a na akcích vystupuje i s doprovodnou kapelou v podobě kytaristy a bubeníka. Flint byl však nejen díky světelné projekci i tak částečně přítomen. Na hradeckém letišti si většina přítomných mohla zavzpomínat a zatančit na řadu hitů kapely. Den druhý: Rodina Ice-T bojuje proti rasismu, Offspring vidělo přes milion lidí a Fixa už je vypsaná 30 let Ve čtvrtek potěšili návštěvníky například The Amazons, excentričtí Wargasm, pražští Skywalker, pop-punkoví Against The Current či japonští metalcoristé Crystal Lake. Ti se představili s novým zpěvákem Johnem Robertem Centorrinou, který nahradil Ryo Kinoshitu, jenž kapelu opustil ze zdravotních důvodů před dvěma lety. V dalším programu pak nechyběli na Grammy nominovaní Underoath, metalcoroví Dying Wish, Neck Deep či česká punková legenda Znouzecnost. Třicet let oslavila na Rock for People pardubická Vypsaná Fixa, která patří ke stálicím festivalu a je s ním úzce spjata. Jejich dvouhodinový set byl plný hostů, zahrál si i šéf festivalu Michal Thomes, jenž se chopil kytary. Mezi dalšími hostujícími nechyběl například Petr Fiala z Mňágy a Žďorp. Na hlavní stagi mezitím hřměla kapela Body Count. Kalifornští heavy metalisté a držitelé Grammy v čele s (mimo jiné hercem) Icem-T jsou na scéně ještě o čtyři roky déle než Vypsaná Fixa. Kapela se ve svých textech, jejichž převážným autorem je právě zmiňovaný frontman, často věnuje problematickým tématům jako rasismus, násilí či policejní brutalita. Kontroverzi vyvolala například svým songem Cop Killer. Večer odstartovala show australských metalcoristů Parkway Drive. Na hradeckém letišti se představili i se smyčcovým ryze ženským triem. Hlavní stage pak patřila The Offspring. Fanouškům zahráli především notoricky známé skladby. Kytarista Noodles, vlastním jménem Kevin John Wasserman, pak přihlížející bavil svým vtipkováním o počtu lidí v publiku, jenž odhadoval na více než milion.

The Offspring na Rock for People (zdroj: ČT24)

Den třetí: Bring Me the Horizon bojovali s AI, Avril stále chce být „tvoje holka“, Sum 41 se loučili. A dorazila i hollywoodská megastar Třetí den patřila festivalová pódia kanadským Counterparts, anglickým pop rockerům Hot Milk, metalistům Red či Shadow of Intent, rockerům Hoobastank nebo švédským rockerům Royal Republic. Z tuzemských interpretů se představili John Wolfhooker, J.A.R., The Ecstasy Of Saint Theresa Jana P. Muchowa a Kateřiny Winterové, Mňaga a Žďorp, písničkářky Pam Rabbit nebo Aneta Langerová. Neobvyklou maorštinu představili novozélandští metalisté Alien Weaponry, elektroniku zase řuští IC3PEAK. Velký zájem vyvolalo vystoupení formace Dogstar, jejímž členem je hollywoodská hvězda Keanu Reeves, známý jako hrdina Matrixu Neo či nájemný zabiják John Wick. Reeves se s některými fanoušky setkal i osobně, případně se s nimi vyfotil. Publiku se představila také kanadská zpěvačka Avril Lavigne, která přivezla songy jako Girlfriend, Complicated, My Happy Ending nebo Sk8er Boy. Po pěti letech se na hradecká pódia vrátili Bring Me the Horizon, kterým patřila pozice páteční hlavní hvězdy. Show byla koncipovaná jako boj s umělou inteligencí E.V.E. Vystoupení pak uzavřely ohňostroje.

Ohňostroj na festivalu Rock for People

Na druhé stagi mezitím koncertovala kapela Sum 41. Kanadští rockeři vydali v letošním roce nové album a oznámili poslední, rozlučkové turné. V hodinu a půl trvajícím setu předvedli průřez svou bezmála třicetiletou kariérou s hity jako Over My Head, In Too Deep, Fat Lip či Still Waiting. Třetí festivalový den si nenechalo ujít přes 40 tisíc lidí. Den čtvrtý: Střet žánrů i generací. Na pódiu byli Kerry King, Pendulum a Yungblud Poslední festivalový den patřil punkovému Visacímu zámku, ostravským alternativcům The Truth Is Out There, pražským Skyline či Petru Spálenému, kterému k 80. narozeninám „nadělili“ fanoušci jeho první moshpit v životě. Českého písničkáře, kterého doplnila i jeho žena Miluška Voborníková, si nenechali ujít ani nejstarší a koncert tak spojil několik generací. V jedné z tajných show vystoupili Hentai Corporation, kteří na hradeckém letišti představili nového baskytaristu Jana Pingitzera. Pořadatelé pak přichystali překvapení pod tajuplným názvem Zdena, šlo o bratry Palaye Royale, kteří v Česku vystupují opakovaně. V odpoledním programu patřilo hlavní pódium sólovému projektu kytaristy kapely Slayer Kerrymu Kingovi. Devětapadesátiletý hudebník si „na pomoc“ přizval kolegy z dalších známých kapel jako Machine Head či Death Angel.

Kerry King na Rock for People (zdroj: ČT24)

Jako poslední hlavní hvězda festivalu vystoupil britský hudebník Yungblud. Zahrát si s ním mohl i jeden z fanoušků, který si za svůj výkon vysloužil kytaru. Na druhém pódiu se mezitím chystali už více než 20 let na taneční scéně působící Australané Pendulum. Ti se zde představili v kompletním počtu. Úplnou tečku za celým festivalem pak udělal český rapper Redzed. Nejen hudba spojuje Byť je hlavním tématem Rock for People především hudba, mohli i na právě skončeném ročníku návštěvníci zajít na přednášky, workshopy, zasportovat si nebo sledovat leteckou show. Již tradičním zástupcem byla na festivalu i ČT art. Kromě populárního AZ kvízu s Alešem Zbořilem, do něhož se mohou návštěvníci předem přihlásit, nabídla řadu zajímavých přednášek, například na téma Drogy za socialismu či Hvězdy za železnou oponou, stejně jako vystoupení účastníků populárního pořadu Star Dance. Pozvání Daniela Stacha do Hyde Parku Civilizace, který proběhl v šapitó stanu před živým publikem, přijal i frontman The Offspring Dexter Holland. Ten totiž kromě toho, že stojí za mikrofonem populární kapely, má i bakalářský titul z biologie a magisterský titul z molekulární biologie. Na celý rozhovor se mohou diváci ČT těšit na podzim. Na speciální vstupy z festivalu se můžete podívat i ve speciálu Rock for People zblízka.