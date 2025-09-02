Myšička načetl Kingův román Misery

Román Misery od jednoho z nejslavnějších autorů hororů a thrillerů Stephena Kinga je v Česku poprvé jako audiokniha. Načetl ji herec Martin Myšička. Příběh je o spisovateli Paulu Sheldonovi, který se po autonehodě ocitá v moci své nebezpečné fanynky. King vycházel z vlastní zkušenosti se závislostí na lécích a s fanatickými obdivovateli. Spisovatel napsal osmdesát knih, z nichž se mnoho dočkalo zfilmování. Adaptace Misery je ale jediným snímkem, který získal Oscara. Spolu se Zlatým glóbem ho dostala herečka Kathy Batesová za roli zdravotní sestry a zároveň věznitelky svého oblíbeného autora knih. Přibývají ale i další filmové adaptace. V září jde do kin snímek Dlouhý pochod, v listopadu pak bude mít premiéru Běžící muž.
