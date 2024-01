Menší nos, plnější rty, vyrýsovanější lícní kosti. „Filtry“ se vylepšovali lidé i za renesance či baroka

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The Times , The New York Times , BBC , Chicagská univerzita

V renesanci stejně jako dnes neexistovala přesná čára, kdy je péče o zevnějšek považována za dostatečnou a kdy už je vnímána jako projev marnivosti. Nejen v renesanční Itálii mohla být žena obviněna z vypočítavé snahy oklamat muže pomocí kosmetiky. Podle Burkeové nejlepší zkrášlení bylo „provedeno tak dobře, že není vidět“.

„(V renesanci) byly ženy nabádány, aby vypadaly jako tyto obrazy, a muži byli nabádáni, aby si našli manželky, které také vypadají určitým způsobem,“ podotýká Burkeová. Zmiňuje ovšem také, že kosmetické prostředky se používaly zároveň ke vzdoru proti statu quo, například když se ženy snažily o účes, který by oproti dobovým ideálům zakryl jejich čelo.

Podle recenzentky knihy Marisy Meltzerové z The New York Times není na zkrášlovacích procedurách renesančních žen skutečným šokem to, co je pro současné čtenáře neznámé, ale to, co odráží dnešní posedlost a kontroverze. „Kolik depilace se má provádět, ‚prsní váčky‘ alias podprsenky, labioplastika, zesvětlování vlasů a pleti, stejně jako změny genderu u mužů a žen – mohly a mohou plnit naši mysl, naše konverzace a naše feedy (toky příspěvků na sociálních sítích). V podstatě nic, co by naše renesanční příbuzné dělaly ve jménu krásy, by nikoho na TikToku nešokovalo,“ domnívá se.