V roce 2018 jsme všichni měli pocit, že jsme skončili, kapela byla úplně zničená. To, že teď můžeme vylézt na podium a začít zase hrát, je pro nás obrovský úspěch, řekl rapper, multiinstrumentalista a spoluzakladatel kapely Linkin Park Mike Shinoda. O příběhu své kapely včetně jejího vývoje po sebevraždě zpěváka Chestera Bennigtona v roce 2017, ale například také o svém původu a osudech členů vlastní rodiny, z nichž si někteří prošli i internačním táborem, hovořil světoznámý interpret v pořadu ČT Hyde Park Civilizace.
Linkin Park byli zničení, znovu vystupovat je obrovský úspěch, říká Mike Shinoda
„Poté, co umřel Chester, jsme měli pocit, jako když nám tu kapelu někdo vzal. A strávili jsme spoustu let v téhle realitě, byl to pomalý dlouhý proces. Třeba jsme se dali dohromady, zkusili jsme něco napsat, a ono to prostě nefungovalo,“ popsal Shinoda dopady smrti zpěváka Bennigtona v roce 2017 na kapelu.
Postupem času se ale situace dle jeho slov zlepšovala. „ V určitý moment se objevila nějaká jiskřička, (…) začali jsme přibírat lidi, (…) jen tím, že jsme chodili do toho studia, pracovali jsme na nových písničkách a trávili jsme čas spolu, se to nějak celé zaostřilo,“ popsal Shinoda proces, který vyústil v to, že se kapela nakonec dala znovu dohromady v roce 2024 a na tour vyrazila s novou zpěvačkou Emily Armstrongovou a bubeníkem Colinem Brittainem.
Nové tváře kapely
Právě k Emily a Colinovi si celá kapela postupně vybudovala silné pouto. „Bylo to zvláštní, skoro každý den jsme trávili s Colinem a Emily, a když pak odešli, tak si pamatuju, že Dave, Joe a já jsme tam seděli ve studiu a říkali jsme si: tohle je ta nová kapela, protože jsme s nimi každý den a je to super,“ sdělil spoluzakladatel kapely, který Emily, novou výraznou tvář kapely, označil za mimořádně motivovanou, talentovanou a pracovitou osobu se skutečným zájmem o zpěv.
„Dělá to moc ráda, prostě ráda zpívá. Někteří mají rádi tu pozornost, nebo chtějí vydělat peníze, nebo je baví něco na tom životním stylu, ale ona… Můžete mít napůl napsanou písničku, a ona už chce zpívat,“ popisuje Shinoda.
Obavy z přijetí veřejností
Navzdory mimořádnému talentu nových členů měl frontman skupiny obavy, jak bude její nová podoba přijata ze strany veřejnosti. „Jedna z věcí, o které jsme mluvili docela hodně, bylo, že naprosto nevyhnutelně se stane, že někteří lidé nás budou kritizovat a bude to nefér. A něco z toho nás nevyhnutelně zasáhne,“ sdělil hudebník.
Linkin Park si však i v novém složení zachovali postavení jedné z nejpopulárnějších kapel, pro kterou je typická mimo jiné hloubka a originalita motivů jejích písní.
Specifickým tématem, které se objevuje například v Shinodově písni s názvem Kenji, je interpretův osobní rodinný příběh plný překvapivých skutečností. „Jsem poloviční Japonec. Strana mojí mámy je evropského původu, ale v USA jsou dlouho, od dob kovbojů. Vystopovali, že mezi našimi předky je i (pověstný pistolník) Billy the Kid,“ tvrdí Shinoda. Co ho však dle jeho slov provází celým životem, je osud jeho otce a dědy, kteří byli kvůli svému japonskému původu za druhé světové války posláni do amerického internačního tábora.