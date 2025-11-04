Kvíz: Vyznáte se ve filmové mapě Woodyho Allena? Rozšířit ji chce Madrid

Regionální vláda v Madridu bude spolufinancovat nový film amerického režiséra Woodyho Allena. Klade si ale několik podmínek, mimo jiné v názvu snímku musí zaznít slovo Madrid. V Allenově filmografii by nešlo o žádnou velkou výjimku. Podle míst své počiny pojmenovává často. Jak moc se na jeho filmové „mapě“ orientujete, si můžete ověřit v kvízu na konci článku.
Madridské úřady by rády zpropagovaly španělské hlavní město prostřednictvím Woodyho Allena. Věří, že jeho jméno je značkou, která dovede přilákat turisty a nejen ty, kteří se na cesty vydávají vyloženě za filmovými místy. Že takovým cílem bude i Madrid, si tamní vedení chce u oscarového filmaře pojistit.
Španělská metropole se chystá do Allenova nového snímku investovat jeden a půl milionu eur (36,5 milionu korun), financování ale podmiňuje zviditelněním města. Kromě toho, že by se Madrid měl objevit v názvu filmu, musí být patrné, že se natáčelo v tamních ulicích. Úřady navíc žádají záruku, že Allen novinku v premiéře promítne na významném mezinárodním filmovém festivalu, jako je třeba Berlinale.
Prázdniny v Madridu
Regionální vláda v Madridu doufá, že další projekt 89letého filmaře by mohl pro španělskou metropoli znamenat totéž, co film Prázdniny v Římě pro turistický ruch v italském hlavním městě na počátku padesátých let. Nebo že zopakuje nárůst návštěvníků New Yorku a francouzské metropole, který následoval po uvedení seriálů Sex ve městě a Emily v Paříži.
Region Madrid možná nemá filmový punc Paříže, Londýna nebo New Yorku, ale již dlouho je zvěčněn ve filmech Pedra Almodóvara, který se do španělského hlavního města přestěhoval na konci šedesátých let, podotýká britský deník The Guardian.
„Woody Allen je jedním z nejvšestrannějších současných umělců v oblasti kinematografie a vytvořil jeden z nejoriginálnějších a nejuznávanějších stylů filmové tvorby,“ uvedla madridská vláda v prohlášení.
Chystaný snímek má pracovní název Wasp 2026, vyplývá ze smlouvy zveřejněné na portále veřejných zakázek, na niž odkázal španělský deník El País. V ní se uvádí, že přislíbenou částku by měl Allen od Madridu dostat ve třech platbách do roku 2027.
Allen má problém sehnat peníze
Allen své počiny píše, režíruje i v nich hraje své alter ego, tedy často neurotického intelektuála. Rád by znovu natočil film ve svém rodném New Yorku, s nímž je část jeho tvorby spojena. Má ale potíže se získáváním velkého financování poté, co se v roce 2014 znovu objevilo obvinění, že v roce 1992 sexuálně zneužíval svou dceru Dylan Farrowovou. Režisér však podobná obvinění odmítá a nebyl v této souvislosti pravomocně odsouzen.
Allenovy poslední dva filmy vznikly s finanční podporou evropských zemí. Snímek Rifkinův festival byl natočen v severošpanělském městě San Sebastián a uveden do kin v roce 2020. Poslední snímek Zásah štěstím se točil v Paříži a premiéru měl v roce 2023.