Itálie škrtá peníze pro filmaře, důvodem jsou podvody s pobídkami


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK, Deadline

Italský filmový průmysl se obává vládních škrtů. Varuje, že nižší podpora ze strany státu se může negativně promítnout do počtu pracovních míst i image země spojené se jmény Federica Felliniho nebo Paola Sorrentina. Podle ministerstva kultury jsou škrty reakcí na podvody s filmovými pobídkami, aktuálně se řeší dokonce skandál spojený s dvojnásobnou vraždou.

Návrh rozpočtu na příští rok, který minulý týden představila pravicová vláda premiérky Giorgie Meloniové, snižuje podporu pro filmový průmysl o 150 milionů eur z celkových 700 milionů, přičemž na rok 2027 je v plánu snížení o dalších padesát milionů eur. Stejnou částku škrtla vláda z fondu už loni.

Tento krok ovlivní fond daňových úlev, který byl zaveden před sedmnácti lety s cílem oživit tehdy upadající odvětví, píše agentura Reuters. Systém umožňuje producentům získat zpět až čtyřicet procent jejich investičních nákladů.

Průmysl se obává ztráty práce i pověsti

Italské asociace filmového sektoru ve společném prohlášení uvedly, že krok vlády „bude stát tisíce pracovních míst v odvětví, které je strategické jak pro italskou ekonomiku, tak pro mezinárodní pověst země“. Vyčíslily, že v italském filmovém průmyslu, televizi a rozhlase pracuje v současnosti přibližně 124 tisíc lidí.

K nejnovějšímu snížení dochází v době, kdy se největší evropské filmové studio Cinecitta snaží obnovit pozici Itálie coby filmové velmoci. Ve studiu, postaveném koncem třicátých let z popudu fašistického diktátora Benita Mussoliniho, vznikla tisícovka titulů.

Mel Gibson ve studiu Cinecitta před natáčením filmu Umučení Krista
Zdroj: Reuters/Paolo Cocco PC/AH

A nejen těch, které se řadí ke klasice italské kinematografie. Kromě Federica Felliniho či Vittoria De Sicy sem od padesátých let jezdili také režiséři z Hollywoodu. V Římě se tak točily velkofilmy jako Ben Hur nebo Kleopatra, z novější produkce třeba Gangy v New Yorku od Martina Scorseseho.

Letos má v Cinecittě natáčet mimo jiné Mel Gibson pokračování svého provokativního dramatu Umučení Krista. Studio plánuje zvýšit do roku 2026 svou produkční kapacitu o šedesát procent.

Nechceme platit podvody, říká ministerstvo

Někteří představitelé filmového průmyslu tvrdí, že škrty jsou politicky motivované, protože členové pravicové vládní koalice často naznačují, že italský kulturní sektor, a zejména ten filmový, je ovládán nepřátelsky naladěnými „levičáky“, připomíná Reuters. 

Ministr kultury Alessandro Giuli říká, že škrty jsou nezbytnou reakcí na podvody v tomto odvětví, kde došlo k četným případům takzvaných „fiktivních filmů“, které získaly štědré dotace, jenže nikdy nevznikly.

Jeden z nedávných případů se týkal amerického občana, který nejenže slibovaný film nenatočil, ale navíc čelí obvinění ze spáchání dvojnásobné vraždy v Římě.

Italský ministr kultury Alessandro Giuli s manželkou na zahájení festivalu v Benátkách (2025)
Zdroj: Reuters/Yara Nardi

V souvislosti s tímto skandálem mluvil italský ministr kultury už letos v červnu o zpřísnění podmínek pro filmové pobídky. Podotkl ale, že vláda považuje investice do filmové produkce za „vysoce strategické“. Podle Giuliho se již zpřísňují kontroly filmů, které čerpají veřejné peníze. Týká se to zhruba dvou set děl.

Podle posledních dostupných údajů za rok 2023 Itálie vyplatila na pobídkách přes dvě stě milionů eur (pět miliard korun).

Falešný filmař a možný vrah

Francis Kaufmann podle zjištění médií v roce 2020 pod uměleckým pseudonymem Rexal Ford 2020 úspěšně zažádal o filmové pobídky na italském ministerstvu kultury a v roce 2023 podal žádost o vyúčtování pobídky ve výši 863 tisíc eur (skoro 22 milionů korun). Na získání dotace pro snímek Stelle della Notte (Hvězdy noci) spolupracoval s místní poradenskou firmou.

Vyšlo také najevo, že falešných jmen používal více a že nepravdivé byly i producentské úspěchy, které si připsal na databázi Imdb. Třeba že se coby asistent podílel na filmech Ridleyho Scotta a Clinta Eastwooda.

Italský seriál o vraždě skončil u soudu. Chceme zapomenout, stěžoval si starosta
Plakát k minisérii s původním názvem Avetrana – to není Hollywood

Toto odhalení vedlo k rezignaci Nicoly Borrelliho, který na kulturním resortu zodpovídal za kinematografii a audiovizi. 

Kaufmann je momentálně ve vazbě kvůli podezření, že zavraždil svou partnerku a dceru, jejichž těla byla nalezena v červnu v jednom z římských parků. Samozvaný filmař vinu popírá. Zatčen byl v Řecku, kde před předáním italské policii žádal o vydání do rodných Spojených států. 

Itálie škrtá peníze pro filmaře, důvodem jsou podvody s pobídkami

Italský filmový průmysl se obává vládních škrtů. Varuje, že nižší podpora ze strany státu se může negativně promítnout do počtu pracovních míst i image země spojené se jmény Federica Felliniho nebo Paola Sorrentina. Podle ministerstva kultury jsou škrty reakcí na podvody s filmovými pobídkami, aktuálně se řeší dokonce skandál spojený s dvojnásobnou vraždou.
